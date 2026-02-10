مؤتمر «التدريب البحري الدولي» يعزز الحوار العالمي حول الاقتصاد الأزرق

نظّمت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أمس، الدورة الثانية من مؤتمر البحث والتعليم والتدريب البحري الدولي «IMRET 2026»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين الدوليين ومختصين وباحثين في القطاع البحري، وذلك في إطار دعم الحوار العالمي حول الاستدامة البحرية ومواكبة التغيرات والاقتصاد الأزرق وحوكمة القطاع البحري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة دولية متخصصة تجمع الأكاديميين والباحثين وصنّاع القرار وقادة القطاع البحري لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف الحلول المستقبلية التي تسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز جاهزيته البيئية والتشغيلية والتنظيمية من خلال تبادل المعرفة وبناء الشراكات المؤسسية.

وأكد سيمانتاك بهاتاتشاريا، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة للنقل البحري رؤيته الاستراتيجية تجاه دور الأكاديمية في تطوير التعليم والبحث البحري قائلاً: نلتزم في أكاديمية الشارقة للنقل البحري بتعزيز مكانتنا كمنصة رائدة للتميز البحري من خلال التعليم المُبتكر والبحث المتمحور حول حلول المستقبل والشراكات الدولية التي تُسهم في إعداد قادة المستقبل القادرين على مواجهة تحديات الاستدامة والجاهزية والتكيف في القطاع البحري العالمي.

وأشارت البروفيسورة هيذر ماك جريغور، الرئيسة ونائبة مدير جامعة هيريوت وات دبي، إلى أهمية تمكين المرأة ودورها القيادي في مجالات التعليم البحري والبحوث البحرية مستعرضة موضوع «سقف الزجاج» باعتباره تحدياً لا يزال قائماً في القرن الحادي والعشرين أمام العديد من النساء الطموحات.