99 % الرضا عن خدمات المرور والدوريات في عجمان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة المرور والدوريات في مجال تقديم الخدمات، والتي أثمرت نسبة 99 % في مؤشر «نبض المتعامل» للرضا العام عن الخدمات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لإدارة المرور والدوريات، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، حيث كان في استقباله المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من الضباط وصف الضباط ومنتسبي الإدارة. واطلع قائد عام شرطة عجمان، خلال الجولة على أبرز الابتكارات والمبادرات التطويرية.