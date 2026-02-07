Al Bayan
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لنيوزيلندا باليوم الوطني

وام

أبوظبي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيندي كيرو الحاكمة العامة لنيوزيلندا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلندا.