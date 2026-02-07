الإمارات تشارك في مؤتمر التعاون لرابطة الكاريبي

شاركت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في جلسة حوارية رفيعة المستوى عقدت خلال فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التعاون الدولي لرابطة دول الكاريبي، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 التي استضافتها دبي.

وجمعت الجلسة الحوارية، التي جاءت تحت عنوان «نحو مستقبل مرن: مسارات التعاون بين منطقة الكاريبي الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المنطقتين، دعماً للتنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود.

وأكدت معاليها، خلال الجلسة، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لبناء وترسيخ جسور التعاون والشراكة والحوار مع دول الكاريبي.

وفي هذا السياق، شددت معاليها على التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، مؤكدة أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد، والنمو الشامل، والازدهار المشترك لشعوب المنطقتين.