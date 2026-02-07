بقيادة «أم الإمارات».. الاتحاد النسائي العام يحصد إشادة عربية

بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حظيت جهود الاتحاد النسائي العام في دعم وتمكين المرأة العربية اقتصادياً بإشادة واسعة خلال أعمال الدورة العادية الـ117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ثمّن المجلس الدور الريادي للاتحاد النسائي العام في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً».

وشارك الاتحاد النسائي العام ضمن وفد الدولة الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومثّلت الاتحاد النسائي العام المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية، حيث استعرضت أمام المجلس المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، باعتباره أول منظومة عربية متكاملة تُعنى بتوحيد الجهود الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الاتحاد النسائي العام، تقديراً لجهودها في قيادة وتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وتطوير بنيته التشغيلية وإدارته.