رئيس الدولة: الإمارات تدعم السلام والاستقرار والتنمية في البلقان والقوقاز

استقبال
حيث رحب سموه بها وهنأها بذكرى الاستقلال التي توافق السابع عشر من فبراير الجاري متمنياً لبلدها وشعبها مزيداً من التقدم والنماء. وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكوسوفو بما يخدم التنمية المشتركة في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات 2026 وأهميتها في دعم الحوار بشأن القضايا التي تتعلق بحاضر ومستقبل التنمية في العالم.
إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم كل ما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة البلقان لمصلحة جميع دولها وشعوبها، وبما يعزز السلام والاستقرار في العالم أجمع.
من جانبها عبرت الدكتورة فيوسا عثماني عن تقديرها لمواقف دولة الإمارات الداعمة لكوسوفو ومبادراتها التنموية والإنسانية النوعية ذات الأثر المستدام في تطور المجتمع وتمكينه، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أرحب من الشراكة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.
تعاون
وهنأ سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - رئيس الوزراء الأرميني، بمناسبة تكريم «اتفاق السلام» التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، مثمناً سموه حكمة البلدين في تغليب الحوار والتوصل إلى اتفاق يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة القوقاز عامة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار، معرباً عن تمنياته لأرمينيا دوام التقدم.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية - الأرمينية من تطور متواصل في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية، خاصة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المتبادلة، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة العمل على استثمار كل الفرص المتاحة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
من جانبه، ثمّن نيكول باشينيان مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهوده التي تجسد نهج دولة الإمارات وقيمها الراسخة في دعم جهود السلام والاستقرار في العالم.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء أرمينيا، توقيع اتفاقية تعاون في مجال تجارة الخدمات والاستثمار بين حكومتي دولة الإمارات وأرمينيا، وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وجيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا، إضافة إلى إعلان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية بين البلدين.
علاقات
ونقل رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان لسموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ تحيات قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم.
فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة رئيس كازاخستان وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والرخاء. تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دولة الإمارات وكازاخستان في إطار العلاقات المتميزة التي تجمعهما، وبما يواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين على مختلف المستويات، إلى جانب دور البرلمانات في تعزيز جسور التواصل والحوار الحضاري وترسيخ قيم التعايش والتعاون الذي يعد ركيزة رئيسة لبناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.