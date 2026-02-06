رئيس الدولة: الإمارات تدعم السلام والاستقرار والتنمية في البلقان والقوقاز

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، أمس، مختلف جوانب علاقات البلدين وآفاق تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية لما فيه مصلحة شعبيهما.

رئيس الدولة خلال استقبال رئيس وزراء أرمينيا

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ رئيسة كوسوفو التي تقوم بزيارة عمل إلى الدولة شاركت خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026.

حيث رحب سموه بها وهنأها بذكرى الاستقلال التي توافق السابع عشر من فبراير الجاري متمنياً لبلدها وشعبها مزيداً من التقدم والنماء. وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكوسوفو بما يخدم التنمية المشتركة في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات 2026 وأهميتها في دعم الحوار بشأن القضايا التي تتعلق بحاضر ومستقبل التنمية في العالم.

إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم كل ما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة البلقان لمصلحة جميع دولها وشعوبها، وبما يعزز السلام والاستقرار في العالم أجمع.

من جانبها عبرت الدكتورة فيوسا عثماني عن تقديرها لمواقف دولة الإمارات الداعمة لكوسوفو ومبادراتها التنموية والإنسانية النوعية ذات الأثر المستدام في تطور المجتمع وتمكينه، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أرحب من الشراكة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، أمس، علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.

وهنأ سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - رئيس الوزراء الأرميني، بمناسبة تكريم «اتفاق السلام» التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، مثمناً سموه حكمة البلدين في تغليب الحوار والتوصل إلى اتفاق يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة القوقاز عامة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون المشترك بما يلبي تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار، معرباً عن تمنياته لأرمينيا دوام التقدم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ما تشهده العلاقات الإماراتية - الأرمينية من تطور متواصل في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية، خاصة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المتبادلة، مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة العمل على استثمار كل الفرص المتاحة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم استقرار منطقة القوقاز وأمنها، وتحقيق التنمية لشعوبها انطلاقاً من نهجها الراسخ في تعزيز الاستقرار والازدهار للشعوب كافة.

من جانبه، ثمّن نيكول باشينيان مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهوده التي تجسد نهج دولة الإمارات وقيمها الراسخة في دعم جهود السلام والاستقرار في العالم.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء أرمينيا، توقيع اتفاقية تعاون في مجال تجارة الخدمات والاستثمار بين حكومتي دولة الإمارات وأرمينيا، وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وجيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا، إضافة إلى إعلان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تبادل الخبرات الحكومية بين البلدين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان، رئيس أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.

ونقل رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان لسموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ تحيات قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم.

فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة رئيس كازاخستان وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والرخاء. تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دولة الإمارات وكازاخستان في إطار العلاقات المتميزة التي تجمعهما، وبما يواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين على مختلف المستويات، إلى جانب دور البرلمانات في تعزيز جسور التواصل والحوار الحضاري وترسيخ قيم التعايش والتعاون الذي يعد ركيزة رئيسة لبناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

