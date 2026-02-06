الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا يستقبلان الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية

استقبل إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ونيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، في مقر إقامتهما في أبوظبي المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وذلك على هامش مشاركتهما في مراسم الاحتفاء بالمكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2026، تكريماً لـ«اتفاق السلام» التاريخي بين بلديهما.

وخلال لقائه الرئيس إلهام علييف، هنأ المستشار محمد عبد السلام، الرئيس إلهام علييف بمناسبة تكريم اتفاق السلام التاريخي بين بلاده وأرمينيا بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2026، وذلك تقديراً لجهودهما في دعم مسارات السلام، وتعزيز قيم الحوار، وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.

من جانبه، أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مشيداً برسالة جائزة زايد للأخوة الإنسانية ودورها العالمي في إبراز القيم الإنسانية المشتركة، واستلهام الإرث الإنساني للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه، في تعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب.

وفي سياق متصل، استقبل نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأعرب عن امتنانه وتقديره لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، مؤكداً أن تكريم اتفاق السلام التاريخي بين أرمينيا وأذربيجان من شأنه أن يمنح دفعة جديدة لأجندة السلام بين البلدين، بالإضافة إلى المساهمة في التقدم المستمر في ضمان التعاون والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، هنأ الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة التكريم بالجائزة للعام 2026، معرباً عن شكره وتقديره له على تلبية الدعوة والمشاركة في مراسم الاحتفاء بالمكرمين بالجائزة في صرح زايد المؤسس بالعاصمة أبوظبي، مؤكداً أن المكرمين الذين تحتفي بهم الجائزة هذا العام يقدمون رسالة عالمية أساسها الحوار والحكمة والشجاعة الأخلاقية.