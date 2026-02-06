سلطان القاسمي يؤكد أهمية ترسيخ التاريخ وتوثيق الأحداث

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، ألبيرتو فيرناندو سانتوس، وزير دولة للشؤون الثقافية في جمهورية البرتغال، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي في المدينة الجامعية.

وأكد سموه أن تاريخ البرتغال يعد من التواريخ الغنية والثرية بالمعلومات والأحداث والتحولات الكبرى، موضحاً أن سموه أولى اهتماماً خاصاً بدراسة الوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، متعمقاً في البحث في تلك المرحلة التاريخية.

ويمتلك سموه مجموعة كبيرة من الوثائق والمخطوطات الأصلية التي تتناول تلك الحقبة، وتكشف تفاصيل دقيقة عن طبيعة العلاقات والأحداث التي شهدتها المنطقة آنذاك.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أنه لا يزال يواصل البحث والكتابة والتوثيق في التاريخ البرتغالي، انطلاقاً من قناعته بأهمية توثيق التاريخ وكتابته بصورة علمية دقيقة وصادقة، تستند إلى الوثائق والمصادر الأصلية، مؤكداً سموه ضرورة استخدام هذا التاريخ بالشكل الصحيح، ونقله بأمانة وموضوعية.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة حرصه الدائم على دعم المشروعات الثقافية والمعرفية بمختلف أشكالها، ودعم كل الجهات والمؤسسات التي تعمل على تطوير الثقافة وتعزيز حضورها في المجتمع، مشدداً على أهمية ترسيخ التاريخ الصحيح، وتوثيق الأحداث الحقيقية المستندة إلى الوثائق والحقائق العلمية، باعتبار الثقافة والتاريخ ركيزتين أساسيتين في بناء الوعي الإنساني والحضاري.

من جانبه، أعرب معالي ألبيرتو فيرناندو سانتوس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً الجهود العلمية الكبيرة التي يبذلها سموه في كتابة التاريخ البرتغالي، وسعيه الحثيث في جمع وتوثيق وحفظ الوثائق التاريخية التي تتناول وجود البرتغال في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي.

وأشاد معالي وزير دولة للشؤون الثقافية بما توليه إمارة الشارقة وقيادتها من اهتمام واسع بالثقافة والعلم والتراث، من خلال ما تحتضنه من صروح علمية وثقافية كبرى، وبرامج أكاديمية وبحثية متخصصة.

وأهدى صاحب السمو حاكم الشارقة الوفد النسخة البرتغالية من إصداره «الحقد الدفين»، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من الوفد، تقديراً وعرفاناً لجهود سموه الفكرية والثقافية، ودوره البارز في تعزيز العلاقات الثقافية بين الشارقة وجمهورية البرتغال.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول رفقة معالي وزير دولة للشؤون الثقافية في البرتغال، والوفد المرافق له، في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، مطلعين على أبرز ما تضمه من مقتنيات متنوعة، تشمل وثائق ومخطوطات نادرة، وأوسمة وميداليات وشهادات وألقاباً وصوراً تاريخية توثق مسيرة سموه العلمية والثقافية.

قرار

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية برئاسة سلطان مطر بن دلموك.ش