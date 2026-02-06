إطلاق مبادرة «سماد من أرضنا» لتمكين المرأة بقطاع الزراعة

أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع بلدية الفجيرة، مبادرة «سماد من أرضنا»، لتمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي من تبني ممارسات مستدامة قائمة على إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد عضوي عالي الجودة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرة «نزرع للاستدامة»، التي تنفذ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتستهدف المبادرة 250 سيدة ضمن خطة مرحلية تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الطبيعية في الزراعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي النسائي، وتحقيق أثر بيئي واقتصادي مستدام. وتركز على تحسين خصوبة التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، والحد من النفايات الزراعية، بما يدعم منظومة الاستدامة ويرتقي بجودة الإنتاج المحلي.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن مبادرة «سماد من أرضنا» تجسد التوجه نحو تمكين المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات المرأة الزراعية يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» يحرص من خلال مبادرة «نزرع للاستدامة» على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات والتقنيات الحديثة التي تمكنها من تبني حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، وتحويل التحديات الزراعية إلى فرص إنتاجية واقتصادية مستدامة، بما يعزز دورها التنموي ويدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أخضر قائم على الكفاءة والاستدامة.

من جهته أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن مبادرة «سماد من أرضنا» تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة البيئية وتمكين المرأة الزراعية.

مشيراً إلى حرص البلدية على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وتقليل الأثر البيئي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. وأضاف أن التعاون مع الاتحاد النسائي يعكس التزام البلدية بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الأمن الغذائي وتواكب توجهات الدولة في الاستدامة.

وتسهم بلدية الفجيرة في تنفيذ المبادرة عبر تقديم الدعم الفني والإرشاد التقني للمرأة المزارعة، وتنظيم ورش عمل متخصصة، إلى جانب متابعة تطبيق الممارسات المكتسبة ميدانياً لضمان الالتزام بالأساليب الصحيحة في إنتاج السماد العضوي وترسيخ أثر المبادرة على المدى البعيد.

وتعد «نزرع للاستدامة» إحدى المبادرات الوطنية الريادية التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي من خلال برامج تدريبية وتطويرية متكاملة، ودعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتحفيز الابتكار القائم على التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.