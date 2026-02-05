سلطان القاسمي يطلق مشروع الباحث الذكي في معجم اللغة العربية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، انطلاق أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للغة العربية «الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، إبداعاً وتعليماً وبحثاً»، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية بجامعة الشارقة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مرئية، تناولت جائزة الشارقة الدولية لأفضل تطبيق بالذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، عرضت تعريفاً بالجائزة وأهدافها ومعاييرها وشروط المشاركة فيها، إلى جانب إحصاءات عن المشاركات وتحليلها، ونماذج من التطبيقات المتميزة التي شاركت بالجائزة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل بإطلاق مشروع الباحث الذكي في المعجم التاريخي للغة العربية، من إنتاج وتصميم مجمع اللغة العربية بالشارقة. وشاهد سموه والحضور مادة مرئية تناولت طريقة عمل التطبيق وفوائده وما يقدمه من مميزات فريدة، للحصول على المعلومات للمستخدمين كافة.

وفي ختام حفل الافتتاح تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية لأفضل تطبيق بالذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، حيث فاز بالمركز الأول مشروع «قواعد اللغة العربية»، وجاء في المركز الثاني مشروع «الأنيس»، فيما ذهب المركز الثالث إلى مشروع «نطق». كما كرّم سموه رعاة وشركاء المؤتمر.

أيام الشارقة

كما شهد سموه، عصر أمس، انطلاق فعاليات الدورة الـ23 لأيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث تحت شعار «وهج الأصالة»، والتي تستمر لغاية 15 فبراير الجاري، وذلك في منطقة التراث في قلب الشارقة.

واستُقبل موكب صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله بعروض الفرق الشعبية المتنوعة التي احتفت بقدوم سموه، وحيّته بالأهازيج التقليدية التراثية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة الفقرات الغنائية التراثية التي قدمتها الفرق الشعبية المختلفة مثل: العيالة والحربية والرزحة والندبة، مرحبين بسموه في افتتاح أيام الشارقة التراثية.

وتعرف سموه على فعاليات وأنشطة أيام الشارقة التراثية، التي تأتي بمشاركة 27 دولة، وأكثر من 265 حرفياً يقدمون 40 حرفة تقليدية، و20 لوناً من الأهازيج الشعبية، ومشاركة 41 فرقة شعبية عربية ودولية.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة جناح جمهورية البرتغال، ضيف شرف الدورة الـ23 لأيام الشارقة التراثية، والذي يأتي بعنوان «حوارات بين الذاكرة والمستقبل».

وعرّج سموه على منصة الفنون الشعبية البرتغالية، مشاهداً سموه فقرة فنية تفاعلية تعكس التراث البرتغالي الأصيل.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على أول طابع بريدي أطلقه بريد الإمارات تزامناً مع انطلاق أيام الشارقة التراثية، وذلك توثيقاً لهذه المناسبة التراثية.