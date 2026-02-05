كاتب عدل جديد ينضم لديوان الرئاسة

انضم كاتب عدل جديد إلى كتّاب العدل الحكوميين لدى ديوان الرئاسة، عقب أداء اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام توثيق المحررات وتصديقها وفقاً للتشريعات والأنظمة المقررة، بما يسهم في دعم كفاءة العمل المؤسسي وتسريع إنجاز المعاملات.

وقال المستشار يوسف العبري: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير المنظومة العدلية وتعزيز التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن تفويض موظفين من الجهات الحكومية لأداء مهام كتّاب العدل يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتسريع إتمام المعاملات وتوثيق المحررات الرسمية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب جهود التحول الرقمي الشامل.

وأشار إلى أن التوسع في اعتماد كتّاب العدل الحكوميين يسهم بشكل مباشر في توفير بيئة قانونية مرنة تتماشى مع متطلبات العمل الحكومي، إذ تتيح هذه الصلاحيات للجهات إتمام مختلف التوثيقات داخلياً.