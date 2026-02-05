عمار النعيمي: بطولة تحدي رجال الإطفاء نموذج عملي لرفع كفاءة الكوادر الوطنية

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، أبطال فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، الحاصل على المركز الأول في منافسات بطولة تحدي رجال الإطفاء 2026، التي أُقيمت في الإمارة بمشاركة 56 إطفائياً يمثلون الإدارات العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري بعجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والعميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وعدد من كبار الضباط، عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال الدفاع المدني من نتائج مشرّفة.

مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة المهنية التي يتمتع بها رجال الإطفاء، وقدرتهم على التميز في المنافسات التي تحاكي بيئات العمل الميداني الحقيقية، وتسهم في تعزيز جاهزية الفرق للتعامل مع التحديات المختلفة.

وأكد سموه أن بطولة تحدي رجال الإطفاء تمثل نموذجاً عملياً لتطوير المهارات الميدانية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي، بما ينعكس إيجاباً على منظومة السلامة والاستجابة للطوارئ، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بحصول العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، على لقب الشخصية الرياضية لعام 2025، معتبراً هذا التتويج تأكيداً لما يتمتع به من إسهامات إيجابية ودور فاعل في دعم الأنشطة الرياضية، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، بما يواكب متطلبات العمل الميداني في قطاع الدفاع المدني.

وأشار سموه إلى أهمية دعم الكوادر الوطنية العاملة في مجال الدفاع المدني والإطفاء، وتمكينها من مواصلة التطور والتأهيل، لما تضطلع به من دور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة السلامة العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات في المشاركات القادمة.

من جانبهم، عبّر أبطال فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد عجمان على هذا الاستقبال الكريم والدعم المتواصل.