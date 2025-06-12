ولي عهد الشارقة: الأزمات تثبت قدرة الفرق الوطنية على مواجهة التحديات

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الأزمات والتحديات تثبت الجاهزية العالية للفرق الوطنية وتميزها في استعدادها وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة واقتدار ومهارة عالية لتفادي الخسائر البشرية وتقليل الأضرار على المستوى البيئي والفني والبنية التحتية والمرافق وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب صاحب السمو الحاكم، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، كبار مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركين في التعامل مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية.

ونقل سمو ولي عهد الشارقة خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشكره لجميع المشاركين في التعامل مع الحريق، مثمناً سموه جهود جميع الفرق المشاركة والتي عملت بإخلاص وتفانٍ لضمان عدم حدوث خسائر بشرية والسيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي.

وأشار سموه إلى أن مثل هذه المواقف تبرز التكامل بين الفرق الوطنية والتلاحم الوطني بين مؤسسات الدولة، مشيداً سموه بكافة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة للوصول إلى الجاهزية القصوى والاستجابة السريعة.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة بتكريم الجهات المشاركة في التعامل مع حريق ميناء الحمرية معبراً عن شكره العميق لجميع من شارك بمختلف مهامهم وأدوارهم، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع المكرمين.