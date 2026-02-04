حاكم الشارقة: ندعم العمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب، الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمدير عام اليونسكو، متمنياً له التوفيق في مهامه، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة لليونسكو على المستوى العالمي في دعم برامج التربية والعلوم والثقافة، وما تضطلع به من مهام كبيرة في تعزيز وترسيخ العديد من المشروعات المتنوعة في هذه القطاعات الحيوية، التي ترتبط بالتنمية المستدامة والمجتمعية.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعاون البنّاء والمثمر بين اليونسكو وإمارة الشارقة في العديد من المجالات الثقافية، ودعم برامجها عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، مؤكداً سموه دعم الشارقة المستمر للعمل الثقافي والتعليمي عربياً وعالمياً إيماناً منها بدور الثقافة والتربية في تقدم المجتمعات وتطويرها، والعمل على ترسيخ الثقافة والهوية والانتماء في الأجيال الجديدة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات التي تختص بتفعيل المشروعات والمبادرات الثقافية والعلمية المشتركة بين اليونسكو والشارقة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في المجالات التعليمية والمعرفية، وصون الموروث الثقافي والحضاري العالمي ونقله للأجيال المقبلة، إلى جانب التواصل المعرفي والتفاهم الثقافي والتقدم العلمي باعتبارها أسس بناء مستقبل أفضل.

حضر اللقاء معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وعلي الحاج آل علي، مندوب الدولة لدى اليونسكو، وعدد من المسؤولين.