محمد الشرقي: الفجيرة مركز رائد لصناعة الإبداع ودعم الفن والثقافة

سموه يطّلع على المشاريع البحثية والتطبيقية لمركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بين «مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة» و«كلية الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة لندن (SOAS)»، إيذاناً ببدء تعاون أكاديمي لإطلاق برنامج متخصص في فنون المخطوط يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

وقّع المذكرة الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، والبروفيسور آدم حبيب، نائب رئيس جامعة SOAS في لندن.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشراكات الثقافية في تعزيز منظومة قطاع الثقافة والفنون في إمارة الفجيرة، وتبادل الخبرات بما يرتقي بالعملية الإبداعية وركائزها ويخدم التراث العربي الإسلامي وفنونه المختلفة.

ونوّه سموه، بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الفكرية والتنموية التي تسهم في تطوير العمل الثقافي وجعل الفجيرة مركزاً رائداً لصناعة الإبداع وتعزيز الفن والثقافة.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لاستحداث درجتين أكاديميتين هما دبلوم الدراسات العليا في فنون المخطوط، وماجستير الفنون في فنون المخطوط، وقد صُمم المسار ليتيح للطلبة إكمال عام دراسي واحد والحصول على الدبلوم، أو الاستمرار لعام ثانٍ لاستكمال درجة الماجستير، وفق تطلعاتهم الأكاديمية وتقدمهم في التعلم.

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أهمية تطوير العمل في قطاع نظم المعلومات الجغرافية ومواكبة متطلباته التقنية والتطويرية، ودعم مسارات التنمية المستدامة والشاملة في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وأشار سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بدعم المؤسسات العلمية والتقنية لتكون مراكز للابتكار والمعرفة والتطور، وتفعيل دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع.

واطّلع سموه خلال اللقاء على المشاريع البحثية والتطبيقية التي نفّذها المركز، وخططه التطويرية المستقبلية، وما أسفرت عنه هذه المشاريع من نتائج عملية تعكس مستوى التأهيل والخبرات التقنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، أن المركز يواصل تطوير برامجه البحثية والتطبيقية، بما يعزز الأثر العلمي والمجتمعي، ويواكب توجهات الإمارة ورؤيتها التطويرية في دعم العلوم والتقنيات الحديثة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.