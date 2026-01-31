حمدان بن زايد وهزاع بن زايد يبحثان قضايا وموضوعات تهمّ شؤون الوطن

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة العين، وذلك في برزة قصر الظنة في منطقة الظفرة.

حيث بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن. وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأحاديث الودية مع الحضور، في أجواء عكست عمق الروابط الأخوية والتلاحم المجتمعي، مؤكدين أهمية اللقاءات المباشرة في تعزيز التواصل مع أبناء الوطن، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التقارب والتآخي والتشاور.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاستقبال، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على التلاقي والتشاور بين القيادة والشعب، بما يعزز التلاحم المجتمعي الذي يعد أساساً لترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بأهمية النهوض بدور الأسرة لتحقيق نهضة المجتمع وتقدمه، بما يخدم رؤية الإمارات السامية في بناء الأسرة الإماراتية الأصيلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره.

حضر الاستقبال معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.