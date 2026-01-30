قادة قطاع الإعلام في العالم يستشرفون فرص الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، نخبة من قادة قطاع الإعلام في كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، بهدف رسم خريطة المشهد الإعلامي وصياغة منظومة شاملة لتطوير الأدوات والسياسات الإعلامية على مستوى العالم.

ويستعرض خبراء الإعلام خلال القمة مستقبل الاتصال والإعلام الجديد ودور التكنولوجيا والإبداع والثقافة في تطوير قطاع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما تشهد القمة العالمية للحكومات 2026 اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة مستقبل الاتصال والسرد القصصي، حيث يناقش خلاله قادة الإعلام ورواد الابتكار دور الذكاء الاصطناعي والتحولات الثقافية في تطوير منظومة الإعلام والسرد القصصي وصناعة المحتوى، من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والسرد القصصي وصناعة الخبر، والذي يركز على الإنسان لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.

ويستعرضون كيفية إعداد وتصميم محتوى إعلامي مبتكر وفعال، وأساليب التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير المواد الإعلامية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل الإعلام، وتسهم في تنمية مهارات فرق العمل وتبني اعتماد التقنيات الحديثة لتمكين الأجيال القادمة من الإعلاميين وصناع المحتوى للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيراً.

ويناقش خبراء قطاع الإعلام أهمية مواكبة المؤسسات الإعلامية للتطورات التقنية المتسارعة، وخصوصاً التي تشهدها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أحد المحركات الرئيسية لعملية تطوير قطاع الإعلام الرقمي الجديد، واستعراض سبل رفع كفاءة وسائل الإعلام وتعزيز قدرتها لتصل إلى آفاق جديدة تسهم في تشكيل المجتمعات وزيادة وعي الجماهير.

أبرز المتحدثين

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2026 أسماء بارزة في قطاع الإعلام على مستوى العالم، ومنهم: تاكر كارلسون، مؤسس شبكة تاكر كارلسون الإعلامية، وتايلر برولي، المؤسس ورئيس تحرير مجلة مونوكل.

وكارين سالستر، الرئيسة التنفيذية لبلومبيرغ ميديا، وجيم فانديهي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكسيوس، وجاستن بي سميث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسيمافور، وآرون بوري، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجموعة إنديا توداي، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة يورونيوز، وتونغ تشانغ، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في فوينيكس تي في، وفابريس فرايز، الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس بريس، وغازي شامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لإمباير ديستربشن، وصوفي شميدت، المؤسسة والناشرة لريست أوف وورلد، ومارجري كراوس، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة أبكو العالمية.

ومارتن بوينو، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لهامتار ميديا جروب، وماثيو كامنسكي، رئيس التحرير في شبكة بودكاستينغ الشرق الأوسط، وريكاردو كرم، مقدم ومنتج تلفزيوني في شركة آر كيه للإنتاج، والدكتور نك ريدمان، مدير التحليل في أوكسفورد أناليتيكا ورئيس تحرير موجز أوكسفورد أناليتيكا اليومي، ومينا العريبي، رئيسة تحرير ذا ناشيونال، وأتان ستيفانوبولوس، مستشار أول في مجموعة أنتينا.

وتركز القمة العالمية للحكومات 2026 على خمسة محاور رئيسية، تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تشهد أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية.