عمار النعيمي: الإمارات أرست نموذجاً حكومياً متقدماً يقوم على الجاهزية للمستقبل

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، أمس، قياديين من أكثر من 15 دولة عربية، من منتسبي برنامج «قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي»، الدفعة الثالثة، وذلك ضمن زيارة معرفية إلى دولة الإمارات، للاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير العمل الحكومي.

ويأتي البرنامج، الذي أعلن عن إطلاقه في فبراير 2023 برنامجاً قيادياً عربياً، وتنفذه حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، منصة عربية تهدف إلى إعداد قيادات حكومية عربية متمكنة بمهارات المستقبل، وقادرة على التعامل مع المتغيرات وصناعة الفرص.

ورحب سموه بالمشاركين، مؤكداً أن دولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً متقدماً، يقوم على الجاهزية للمستقبل، والمرونة في صناعة القرار، وتسريع الإنجاز، والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها، مشيراً إلى أهمية البرامج القيادية المتخصصة في إعداد كوادر حكومية عربية تمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل الحكومي.

واطلع سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وعدد من مسؤولي حكومة عجمان، على أهداف البرنامج ومخرجاته، وما يتضمنه من مسارات معرفية، وزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية في الدولة، تشمل الحكومة الاتحادية، وحكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على نماذج متنوعة من العمل الحكومي، والتعرف إلى آليات التكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي.

من جانب آخر، شاركت حكومة عجمان وفد «قيادات حكومات مستقبل العالم العربي» تجربتها في «رؤية عجمان 2030»، من خلال ورشة عمل، سلطت الضوء على التوجهات الاستراتيجية للرؤية.