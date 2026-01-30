هزاع بن زايد: مركز واحة العين يسهم في تعزيز جودة الحياة

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مركز واحة العين، الذي تمتد مساحته على أكثر من 23,000 متر مربع، ويقدم تجارب تجمع بين الضيافة والمرافق المجتمعية والحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للمنطقة.

واطلع سموه على عرض تفصيلي لمرافق المركز الذي طورته بلدية مدينة العين وشركة الاستثمار والتطوير العقاري «إيجل هيلز»، ويضم شبكة مسارات للمشاة تمتد على نحو 1.2 كيلومتر، و3 حدائق متخصصة تشمل «حديقة الانعكاس» و«حديقة التموج» و«حديقة المست والبخار».

وتفقد سموه، خلال الزيارة، مختلف مرافق المركز وما يضمه من مسارات وحدائق ومرافق خدمية، واطلع على ملامح التصميم العمراني والبيئي التي تعكس الهوية الثقافية لمنطقة العين وتوفر تجربة مجتمعية متكاملة للزوار، حيث يقع المركز ضمن المنطقة التاريخية لواحة العين وبالقرب من متحف العين.

ورافق سموه معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري «إيجل هيلز».

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن «مركز واحة العين» يسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير مرافق حضرية متكاملة تتناسب مع هوية المنطقة التاريخية وخصوصيتها الثقافية؛ مشيراً سموه إلى أن هذه الوجهة الجديدة تسهم في الارتقاء بالمشهد السياحي والحضري للمنطقة، وتوفر مساحات عامة متكاملة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتدعم رؤية إمارة أبوظبي في بناء مدن مستدامة تحافظ على التراث والبيئة المحلية.