فتح باب الترشح لجوائز القمة الشرطية العالمية بنسختها الخامسة

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز القمة الشرطية العالمية عن فتح باب الترشح لجوائزها في النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة الممتدة بين 23 و25 من شهر يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحتفي الجوائز بالخبراء والمختصين وقادة الشرطة وكل العاملين في وكالات إنفاذ القانون والمجالات ذات العلاقة، الذين يكرسون حياتهم من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات وأمنها، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير العالمية رغم التحديات.

وأضافت اللجنة المنظمة لجوائز القمة، فئة «جائزة قائد المستقبل»، ليبلغ بذلك إجمالي فئات الجوائز، 13 فئة، وهي: التميز في مجال التحقيق الجنائي، والتميز في السلامة على الطرق، والتميز لأصحاب الهمم، وأفضل موظفة في مجال إنفاذ القانون.

وأفضل فكرة ابتكارية في المجال الشرطي والأمني، والتميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتميز في مجال مكافحة المخدرات، والتميز في خدمة العملاء في المجال الشرطي، وأفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وأفضل تطبيق شرطي، وأفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، والابتكار للشركات الناشئة.