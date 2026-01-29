محمد بن راشد: الاستثمار في الكوادر الوطنية الأساس في بناء مستقبل الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس في قصر زعبيل، بأوائل كلية زايد الثاني العسكرية، وهنأهم بتفوقهم وتميزهم، مشيداً بانضباطهم وكفاءتهم، ومؤكداً أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الأساس في بناء مستقبل الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية.

وضمت قائمة أوائل كلية زايد الثاني العسكرية: راشد سيف الطنيجي، الحاصل على سيف الشرف، وراشد محمد المنصوري، الثاني في المجموع العام، وراشد سيف العلي، الأول في التعبئة، وحمد عبدالمنعم المناعي، قائد المراسم، وصابر محمد الوتيري، الأول في المجموع العام للدول الشقيقة والصديقة.

كما التقى سموه بأوائل أكاديمية شرطة دبي، معرباً عن فخره بما حققوه من إنجاز، ومثمناً دور المؤسسات التعليمية والأمنية في إعداد قيادات وطنية قادرة على حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون.

وشملت قائمة أوائل أكاديمية شرطة دبي: مصبح خميس المهيري، الأول في المجموع العام، ومحمد سهيل الكتبي، الأول في التدريب الرياضي، ومروان حمد السويدي، الأول في الأسلحة والرماية.

وسهيل جابر البساطة، الأول في السلوك والمواظبة، وشما جمال شرفاء، الأولى في المجموع العام، وميثاء راشد عبدالرحمن، الأولى في التدريب العسكري، وسلامة مروان الخوري، الأولى في الأسلحة والرماية، واليازية محمد الزعابي، الأولى في السلوك والمواظبة.