القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن تفاصيل أجندة الدورة الجديدة من القمة التي تنطلق 3 حتى 5 فبراير المقبل في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

حيث تواكب أجندة الفعاليات التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، برؤية استشرافية شاملة لأبرز التحديات والفرص، ودور حكومات العالم في تعزيز أسس التنمية للمجتمعات في عالم سريع التغير.

وتهدف القمة العالمية للحكومات، التي تجمع أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، إلى صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم.

إضافة إلى إيجاد حلول واقعية وفاعلة للتحديات العالمية المتزايدة، وذلك من خلال تنوع أجندتها التي تضم حوارات جامعة ونقاشات موسعة لتشخيص الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة، وصياغة تصورات ومنهجيات لتمكين الحكومات من أدوارها الجديدة في ضمان الازدهار والتقدم الحضاري في عالم سريع التغير.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حائزاً جائزة نوبل، وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة، حيث يحضرها أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.

وتضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية، تشمل 25 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى.

5 محاور رئيسية

وتركز أجندة القمة على 5 محاور رئيسية تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، الرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، فيما تصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، الذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية الملحة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة وإيجاد حلول أكثر فاعلية للتحديات الدولية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة 4 جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع إرنست أند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.

دور مؤثر

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تستقطب في دورتها الجديدة المشاركة القيادية الأكبر في تاريخها، نظراً لما أصبحت تمثله من أهمية لحكومات العالم بوصفها منصة لاستشراف المستقبل وتعزيز الاستباقية والجاهزية تجسيداً لرؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز دورها المؤثر في ترسيخ روابط أقوى للتكاتف والتعاون الدولي، بما يسهم في استمرار التقدم الحضاري للإنسانية.

وقال معاليه: «العالم اليوم لا يمر بمجرد تحولات عابرة، بل يعيش مرحلة إعادة تشكيل شاملة للنظم التقليدية، وأمام تحديات هذا العالم الجديد أصبحت الحكومات بحاجة إلى قدرة أكبر على التحرك السريع وعدم الاعتماد على الانتظار والاكتفاء برد الفعل.

كما باتت حكومات العالم في أمس الحاجة إلى مساحات جامعة للتعاون الدولي المشترك الذي يشهد اليوم اختبارات حقيقية في ظل ما نراه من أزمات، وهو ما يؤكد الأهمية المضاعفة للقمة العالمية للحكومات بوصفها منصة عالمية جامعة، تسهم في تعزيز الروابط والعمل المشترك والتفكير الجماعي للخروج برؤى مبتكرة تضمن مواصلة الاستقرار والازدهار».

اليوم التمهيدي

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، يوم الاثنين المقبل بانعقاد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة.

إضافة إلى عدد من المنتديات ضمن أعمال القمة العالمية للعلماء، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة القادة العالميين وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية، ونخبة من العلماء الحائزين جوائز دولية مرموقة.

كما يعقد عدد من الاجتماعات الوزارية ورفيعة المستوى، منها: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع المجلس الأطلسي، ومجلس الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا.

ويأتي «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي» ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ويهدف المنتدى، الذي تنظمه دولة الإمارات ودولة الكويت، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ويشكل المنتدى، الذي يجمع القادة وصناع السياسات والمستثمرين من البلدين الشقيقين، منصة استراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ويعزز مسيرة العلاقات القوية بينهما.

ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي ينظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الدولة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية.

وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية، وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وفهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي.

ويشارك إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا في جلسة «التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي»، كما يتضمن المنتدى جلسات عن «نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين»، و«الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة»، و«إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية».

ويشارك في منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي نخبة القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال حوارات موسعة تتناول أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أمريكا اللاتينية والكاريبي بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة، ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل.

ويتضمن المنتدى جلسة قيادية بعنوان: «ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي؟»، يتحدث فيها دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.

ويلتقي ضمن الاجتماع العربي للقيادات الشابة الوزراء العرب والقادة الشباب في المنطقة والأصوات الشابة الناشئة، حيث يتبادلون خلال الاجتماع الرؤى حول الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي.

وتتناول الجلسات استراتيجيات القيادة وتطورها، والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، إضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة.

كما يهدف منتدى القيادات العربية الشابة إلى تسليط الضوء على المساهمات الرائدة التي تشكل أسس القيادة العربية الحديثة، ويوفر منصة حيوية تساعد على تبني الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات المبتكرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتناول جلسات المنتدى نماذج القيادة الناشئة وآفاق الرؤى القيادية، ومسارات تمكين الشباب وفرص الاستثمار، إضافة إلى الإرث الحضاري الذي يصنعه الجيل القادم.

اليوم الأول للقمة

وتضم فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية مع غي بارميلين، رئيس الاتحاد السويسري، وجلسة حوارية مع ألار كاريس، رئيس إستونيا، وكلمة رئيسية للدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة كوسوفو، وكلمة رئيسية لتايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجلسة حوارية مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، وكلمة رئيسية لبيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وكلمة رئيسية لإيراكلي كوبا خيدزه، رئيس وزراء جورجيا، وجلسة حوارية مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وجلسة حوارية مع ليز تراس، رئيسة الوزراء السادسة والخمسين للمملكة المتحدة، وجلسة حوارية مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

ويشارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومايك بومبيو، الوزير السبعون للخارجية الأمريكية، في جلسة بعنوان: «إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي»، ويتحدث معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في جلسة رئيسية بعنوان: «صناعة مستقبل التنقل في المدن».

كما يشارك كل من أرفيند كريشنا، الرئيس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، وبورجي إيكهولم، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة Ericsson، في جلسة رئيسية بعنوان: «هل تصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟».

ويتحدث غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة Airbus، في جلسة رئيسية بعنوان: «كيف نضمن بقاء العالم متصلاً؟»، ويتحدث مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، في جلسة رئيسية بعنوان: «هل النمو خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟».

وتجمع جلسة رئيسية بعنوان: «كيف سيفكر الذكاء الاصطناعي؟»، كلاً من سكوت غوثري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft، وليلى إبراهيم، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة Google DeepMind.

كما تجمع جلسة بعنوان: «كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟»، كلاً من محمد بلوط، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، وسيتويو لوبوكوييت، الرئيس التنفيذي لشركة M-PESA Africa، وغيوم بوساز، الرئيس التنفيذي لشركة تشيك أوت دوت كوم.

وتناقش فعاليات اليوم الأول محاور عدة، من بينها: «حكومات المستقبل»، و«التجارة العالمية واللوجستيات»، و«مهارات المستقبل»، و«مستقبل السياحة»، و«مستقبل التحالفات العالمية»، و«مستقبل العلوم والتكنولوجيا»، و«اقتصادات الجيل القادم».

ويشارك كل من د. روزفيلت سكيريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، وراسل مسيسو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إسواتيني، وفرانسيسكو كالبوادي لاي، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة في جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، في جلسة رئيسية بعنوان: «هل ما زالت السياحة أولوية حكومية؟».

كما يشارك كل من إدوارد ديفيد بيرت، رئيس الوزراء في برمودا، وإديل جولدوبايفيتش بايسالوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، في جلسة رئيسية بعنوان: «كيف تبني الدول شراكاتها في عالم متعدد الأقطاب؟».

وتضم الفعاليات جلسة رئيسية بعنوان: «سباق الاستثمار والتجارة القادم؟»، يشارك فيها كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي ي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في دول الخليج.

كما تضم أبرز الفعاليات جلسة رئيسية بعنوان: «نقطة التحول في التجارة العالمية»، يشارك فيها كل من خافيير إدواردو مارتينيز أنا فاسكيز، وزير الخارجية في جمهورية بنما، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وريبيكا غرينسيان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.

منتديات اليوم الأول

وتتضمن أجندة اليوم الأول منتديات العلماء الشباب والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات الحكومية ومستقبل العمل ومستقبل الإكوادور.

وفي منتدى تبادل الخبرات الحكومية يتحدث سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي، في جلسة بعنوان «القيادة والمسؤولية ومستقبل الأمم»، وجورو ماتشوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، في جلسة «قوة رأس المال البشري».

كما يتضمن المنتدى جلسات عدة، منها: «تعزيز التقدم الوطني من خلال التنمية البشرية»، و«استثمارات ذكية لاقتصادات مرنة»، و«كيف تصنع القيادة من التميز أثراً مستداماً؟»، و«قادة المستقبل، مسؤولية عالمية»، و«القيادة معاً.. الحكومات كفريق عالمي واحد».

ويشهد منتدى الذكاء الاصطناعي كلمة افتتاحية للدكتور ديفيد سينجه، رئيس مجلس وزراء جمهورية سيراليون، كما يتضمن المنتدى عدداً من الجلسات، منها: «اقتصاد الذكاء الاصطناعي.. من التبني إلى تحقيق الميزة التنافسية»، و«هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفكر كعالم؟».

و«ما بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.. من الابتكار إلى التأثير الواقعي»، و«الإنسان ووكلاء الذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة للإنتاجية»، و«الحوكمة العالمية والذكاء الاصطناعي المسؤول.. من المبادئ إلى التطبيق».

كما يشهد منتدى العلماء الشباب ضمن القمة العالمية للعلماء كلمة افتتاحية للبروفيسور آدم ريس، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء (2011)، جامعة جونز هوبكنز، إضافة إلى كلمات رئيسية لكل من د. جوليان باريير، من معهد علوم الضوئيات في معهد برشلونة للعلوم والتكنولوجيا، ود. روي وانع، جامعة ويست ليك.

ود. سيمون شورل فينكه، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ود. أندرو بيل، من جامعة ستانفورد، ود. سامولي أوتي، محاضر في جامعة لانكستر، ود. أبدون أتانغانا، من جامعة الولاية الحرة، ود. رافي كيران سارفاديفابهاتلا، من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في حيدر آباد (مركز تكنولوجيا الرؤية)، ود. سارو كوماري، من جامعة تشودري تشاران سينغ في ميروت، ود. تايلر ألين، من جامعة ديوك، ود. سارة وحيدي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Civaam.

ويشهد منتدى مستقبل الإكوادور كلمة رئيسية لدانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، ويضم المنتدى عدداً من الجلسات، أبرزها «استشراف الخمسين عاماً المقبلة للإمارات والإكوادور»، و«ربط أمريكا اللاتينية بالعالم عبر الإكوادور»، و«الاستثمار في مستقبلنا الرقمي وتمكين الشباب»، إضافة إلى الإطلاق العالمي لاستراتيجية الإكوادور للذكاء الاصطناعي.

كما يشهد اليوم الأول من القمة تنظيم عدد من الاجتماعات والطاولات المستديرة، منها الاجتماع الوزاري ضمن أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية، وطاولة مستديرة حول مستقبل الشركات العائلية.

وطاولة مستديرة حول مستقبل العمل الحكومي بتنظيم جمهورية أوزبكستان، وطاولة مستديرة ضمن منتدى مستقبل التنقل، واجتماعات المركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، وطاولة مستديرة حول مستقبل الاستثمار، وطاولة مستديرة حول مستقبل الرياضة، والحوار العالمي من أجل التأثير.

اليوم الثاني

ويتضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، كلمات رئيسية لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، وغورديانا سيليانوفيسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، كما يتضمن جلسات حوارية مع كل من الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وكاليكستو أورتيغا سانشيز، نائب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

كما يشهد اليوم الثاني من القمة مجموعة من الجلسات الرئيسية، أبرزها جلسة «مستقبل التواصل خارج حدود البشر»، يتحدث خلالها أزا راسكين، الشريك المؤسس رئيس Earth Species Project، وجلسة «هل تستطيع الحكومات مواكبة خيال الإنسان؟»، ويشارك فيها بن لام، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«كولوسال بيوساينسز».

كما يتضمن اليوم الثاني جلسة بعنوان «كيف سيصبح شكل الإنسان في الخمسين سنة القادمة؟»، يشارك فيها كل من توم هيل، الرئيس التنفيذي لشركة Oura، وسيرفجان أوزجان، نائب الرئيس للتصاميم والمفاهيم في «نايكي»، ونولاند أرباو، المتطوع الأول لزراعة شريحة «نيورالينك» في دماغه.

وتعقد في اليوم الثاني جلسة بعنوان «اقتصاد التجربة.. دروس للحكومات»، يشارك فيها كل من جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، وميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، ودانييل جريدر، الرئيس التنفيذي لشركة «هوغو بوس»، وبنجامين فوشو، الرئيس التنفيذي لشركة فنادق هونغ كونغ وشانغهاي المحدودة، وأوديل بيكهام جونيور، لاعب كرة القدم الأمريكية.

كما سيتم عقد جلسة بعنوان «إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟»، يحاور فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، كلاً من جوزيف تساي، الشريك المؤسس رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «علي بابا».

وشامات بالبهابيتيا، المؤسس والشريك الإداري في Social Capital، كما تعقد جلسة رئاسية بعنوان «هل سيكون العقد القادم أفريقياً؟»، يشارك فيها كل من جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، ودوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، وإيمرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.

ويشارك في جلسة بعنوان: «الفصل القادم لأمريكا اللاتينية.. ماذا بعد؟» كل من دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، وسانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس جمهورية الباراغواي.

ويشارك في جلسة بعنوان: «كيف ترسم السياسات الحكومية مستقبل الاستثمار في أفريقيا؟» كل من الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وجواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، وجون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور أكينوومي أدبسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وتستضيف جلسة «ما هي الوجهة القادمة للطيران 2.0؟» توشيوكي أوتوما، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والسير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات.

وفي جلسة رئيسية بعنوان «ما دور الثقافة في تشكيل مستقبل الإنسانية؟»، يتحدث كل من الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

كما تعقد في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات جلسة بعنوان: «نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. نظرة مستقبلية»، يشارك فيها الدكتور شيخ تيجان جي، وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، ولي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وعبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات.

«قمة الحكومات» 2026 في أرقام:

445

جلسة يتحدث فيها 450 شخصية عالمية

700

رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات

87

عالماً حائزاً جائزة نوبل وجوائز علمية مرموقة

80

منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية

840

إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً يشاركون في القمة

25

منتدى تركز على التوجهات المرتبطة بمستقبل الإنسان

45

اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى

36

تقريراً استراتيجياً ستصدر بالتعاون مع شركاء المعرفة

4

جوائز تقدمها الدورة الحالية من القمة

6250

مشاركاً يبحثون صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي

حوارات جامعة ونقاشات موسعة لتشخيص الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة

صياغة تصورات ومنهجيات لتمكين الحكومات من أدوارها الجديدة في ضمان الازدهار