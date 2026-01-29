منتديات وحوارات تثري أجندة القمة العالمية للحكومات 2026

تشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 تنظيم عدة منتديات من ضمنها: المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة، ومنتدى التكنولوجيا والسياسات، ومنتدى «الإدارة الحكومية العربية»، ومنتدى «مستقبل الاقتصاد».

ومنتدى «الخدمات الحكومية»، ومنتدى «مستقبل التنقل»، ومنتدى «طريق الحرير الجديد»، والحوار العالمي من أجل التأثير، ومنتدى «الأثر للاستدامة»، ومنتدى «مستقبل التعليم والبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني».

وتبدأ حوارات اليوم الثاني مع «المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة»، الذي يشهد عدة جلسات رئيسية تتضمن: «الدول في زمن التحول.. من الإصلاح التشريعي إلى إعادة الابتكار»، تتحدث خلالها د. فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو، وجلسة «عبر عقول صناع مستقبلك»، وجلسة «رحلة خلف كواليس التشريعات ومسار العدالة الناجزة»، وجلسة «من يملك الابتكار غداً»، بالإضافة إلى جلسة «سيادة القانون في العصر الرقمي».

وتشهد فعاليات اليوم الثاني للقمة أيضاً منتدى «الإدارة الحكومية العربية»، والذي يتضمن العديد من الجلسات، تشمل: «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: فرصة تاريخية أم فجوة جديدة؟» وجلسة «نحو إدارة عربية للمستقبل: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الإدارة الحكومية؟».

وجلسة «مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية»، وجلسة «إطلاق مبادرة إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل الحكومي»، وجلسة «بين الحلول التقنية والشراكات الاستراتيجية.. ما الدور الحقيقي للقطاع الخاص؟».

كما يقام في اليوم الثاني منتدى «مستقبل الاقتصاد»، الذي يشتمل على العديد من الجلسات، تتضمن: جلسة «النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد»، يتحدث خلالها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية. وجلسة «السياحة من أجل الغد.. نحو مستقبل شامل، مستدام، وقادر على الصمود»، ويتحدث في الجلسة شيخة النويس، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة. وجلسة «دور السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي».

ويتحدث فيها عبدولي جوب، وزير السياحة في جمهورية غامبيا، ومارسيو دي ديسوس لوبيز دانيال، وزير السياحة في جمهورية أنغولا، ورينر ستامفر، رئيس العمليات العالمية للفنادق والمنتجعات في فورسيزونز، وسايمون فينسنت، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط في فنادق هيلتون.

وجلسة «الوجهة.. الجنوب العالمي»، ويتحدث فيها لورا لحود، وزيرة السياحة في الجمهورية اللبنانية، وريبيكا ميانو وزيرة السياحة والحياة البرية في كينيا، وجلسة «إعادة معايرة الأولويات الاقتصادية لعام 2026» ويتحدث فيها عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وجيسون هابوارد، وزير الاقتصاد والعمل في برمودا، وآنا كلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما تتضمن أجندة اليوم الثاني جلسة «اقتصاد التجمعات.. تبادل الدروس المستفادة»، ويتحدث خلالها د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لـ Core42، ويونغمين غو، نائب الوزير بالإنابة وزارة الملكية الفكرية.

كما تشهد القمة «منتدى مستقبل التنقل»، حيث يلقي الكلمة الافتتاحية في المنتدى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

كما يلقي جورو ماتشوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة رئيسية، وتشمل فعاليات المنتدى العديد من الجلسات الرئيسية، والتي تتضمن: جلسة «هل الحكومات مستعدة لمواكبة التنقل الذاتي؟» يتحدث فيها البروفيسور أمنون شاشوا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Mobileye.

وجلسة «حين يقود التنقل التحول الوطني» وتتحدث فيها ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة بي واي دي المحدودة. وجلسة «من يصنع قرارات التنقل؟»، ويتحدث فيها د. جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة Joby Aviation ودانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يانغو.

ومن منتديات اليوم الثاني في القمة أيضاً، منتدى «طريق الحرير الجديد»، ويشهد العديد من الجلسات الحوارية، وتشمل: جلسة «مسارات ترابط الاقتصاد عبر الاستثمار» ويتحدث خلالها تنغكو زافرول عزيز، رئيس مجلس الإدارة لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.

وطلال هلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية. وجلسة «تجارة بلا حدود.. البنية الحديثة للاقتصاد العالمي» ويشارك فيها ديانا داي، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العامة الصينية، ومحمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي.

ويشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 اجتماعات متعددة، منها طاولة مستديرة حول مستقبل السياسات وعلوم السلوك، وحوار ثنائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي.

واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية، وطاولة مستديرة لرؤساء الجامعات العالمية، وطاولة مستديرة حول مستقبل الإعلام والاتصال والسرد القصصي، واجتماع حول مستقبل الإكوادور، واجتماع رفيع المستوى بعنوان: دول بريكس والنظام الجيواقتصادي.

بالإضافة إلى اجتماع إعادة تنشيط النظام التجاري متعدد الأطراف بتنظيم مع غرفة التجارة الدولية، واجتماع وزاري لأعضاء التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول التكنولوجيا الجغرافية والسياسات.

كما يشهد اليوم الثاني للقمة اجتماعاً حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماعاً حول مستقبل السياحة، واجتماعاً للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة XDGS 2045، والحوار البرلماني بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

اليوم الثالث

وتشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في يومها الثالث والأخير جلسة حوارية مع رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي.

وتتناول جلسات اليوم الأخير محاور متعددة، منها: «دور الحكومات في التحول السكاني»، و«كيف تحافظ المدن على طابعها الإنساني؟»، و«ما الذي يتابعه العالم اليوم».

بالإضافة إلى جلسة «المستقبل الرقمي من يصنعه؟»، وجلسة «تحول قطاع الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، والجلسة الرئيسية «كيف تصنع الدول نجاحها اليوم.. ما هو سر نهوض الدول»، والتي يتحدث فيها جورو ماتشوت، رئيس وزراء صربيا، وإيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء لاتفيا.

كما يشهد اليوم الثالث من القمة جلسة رئيسية يقدمها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويشهد اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2026 العديد من الاجتماعات منها: طاولة مستديرة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، وطاولة مستديرة حول مستقبل الألعاب الإلكترونية، وطاولة مستديرة لمناقشة الاقتصادات الناشئة.

واجتماع رفيع المستوى حول تشكيل حكومات المستقبل، واجتماع رفيع المستوى حول مستقبل الموارد البشرية الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، وحوار حول الذكاء الاصطناعي بتنظيم من حكومتي جمهورية كازاخستان وكوريا.

وضمن محور الإصلاح الحكومي، تشهد فعاليات اليوم الأخير من القمة حواراً مع رئيس جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، خوسيه راموس هورتا، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة بعنوان «إصلاح العمل في عصر الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «كيف تؤثر آراء المواطنين على فعالية الحكومات؟»، وجلسة «تصفير البيروقراطية.. إعادة تشكيل التصور العالمي للحكومات».

وكذلك تشهد القمة عدة جلسات ضمن محور «مستقبل الصحة» وتشمل جلسة بعنوان «كيف تصنع الحكومات جودة حياة أفضل»، وجلسة «عندما تعيد التكنولوجيا تعريف جودة الحياة»، و«الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية.. ماذا يجب أن تتعلمه الحكومات؟»، و«ما الذي يقود التقدم في الطب الحديث؟»، و«هل الاستثمار في الطب التكاملي أولوية حكومية؟».

وضمن محور «مستقبل الطاقة والصناعات» تشهد القمة كلمة رئيسية لسالمكساي كومماسيت، نائب رئيس الوزراء لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى عدة جلسات حوارية، تشمل جلسة بعنوان «كيف تغير تحولات الطاقة خريطة النفوذ العالمي؟»، و«هل الحكومات جاهزة لمواجهة متطلبات صناعات المستقبل؟»، وجلسة «اقتصاد الطاقة المستقبلي.. من يملكه؟».

وفي منتدى الاقتصادات الناشئة، يقدم معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الكلمة الافتتاحية، وتليها كلمة للبروفيسور مانوج لادوا، مؤسس المنتدى الهندي العالمي، ويشهد المنتدى جلسة بعنوان «بناء الأنظمة الاقتصادية القادمة.. دروس من رواد الأسواق الناشئة»، تليها جلسة «الحياة الرقمية.. من المنصة إلى التجربة»، وجلسة «رأس المال تحت الضغط..

الاستثمار الجريء في زمن التحولات الجمركية»، وجلسة «حوكمة 1.4 مليار نسمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار.. رؤى للأسواق الناشئة»، وجلسة «الاقتصادات الناشئة تروي قصة المستقبل».

وتضم أجندة اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2026، انعقاد منتدى الاقتصادات الناشئة، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، ومنتدى الصحة العالمي.

ويهدف منتدى الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز الحوار العالمي حول أسس الاقتصادات الناشئة واستراتيجياتها والدروس المستفادة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ويناقش المشاركون عوامل نمو الاقتصادات الناشئة ويستعرضون أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

ويجمع مؤتمر التعاون الدولي العاشر، الذي تنظمه رابطة دول الكاريبي، الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المشاركين في منطقة الكاريبي الكبرى لتعزيز التعاون في المنطقة وبناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التنمية. ويركز المؤتمر على التجارة والنقل والسياحة المستدامة والحد من مخاطر الكوارث البيئية وحماية بحر الكاريبي، مع العمل على تعزيز الاستثمار والتعاون والرؤى التنموية في المنطقة ودعم المبادرات المشتركة.

ويقدم منتدى الصحة العالمي رؤية مبتكرة للصحة باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية ضمن إطار واحد يعزز ازدهار المجتمعات. وتركز محاور المنتدى على نقاط التلاقي بين إطالة العمر واستعداد القطاع الطبي للمستقبل وأولويات الصحة العالمية، وأهمية ابتكار حلول جديدة تضمن تعزيز مرونة وحيوية المدن والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

أجندة جلسات وفعاليات القمة:

اليوم التمهيدي:

• المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي

• منتدى المالية العامة للدول العربية

• منتدى الاستثمار في أمريكا اللاتينية والكاريبي

• الاجتماع العربي للقيادات الشابة

• منتدى القيادات العربية الشابة

• منتديات ضمن أعمال القمة العالمية للعلماء

اجتماعات وزارية

اليوم الأول:

• جلسات حوارية مع رؤساء سويسرا وإستونيا وإثيوبيا ومديرة صندوق النقد الدولي

• جلستان يتحدث فيهما رئيس وزراء لبنان وأمين عام جامعة الدول العربية

• كلمات لرئيس وزراء إسبانيا ورئيسة كوسوفو ورئيسي وزراء جورجيا وسيراليون

اليوم الثاني:

• كلمات لرئيسة مقدونيا الشمالية ورئيس وزراء الكويت ورئيسة بنك التنمية الجديد

• جلسة «هل سيكون العقد القادم أفريقياً؟» بمشاركة رؤساء بوتسوانا وسيراليون وزيمبابوي

• جلسة «الفصل القادم لأمريكا اللاتينية.. ماذا بعد؟» بمشاركة رئيسي الإكوادور والباراغواي

• جلسة «مستقبل الاستثمار من منظور أفريقي» بمشاركة رؤساء تنزانيا وأنغولا وغانا وموزمبيق

• جلسات حوارية مع رئيس سيشل ورئيس مجلس الوزراء المصري

اليوم الثالث:

• سيف بن زايد يتحدث في جلسة رئيسية خلال فعاليات اليوم الختامي

• نائب الرئيس الفنزويلي يشارك في جلسة حوارية رئيسية

• جلستان حواريتان مع رئيس تيمور ليشتي الديمقراطية ورئيس وزراء موريتانيا