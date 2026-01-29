ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية تطوير التشريعات الداعمة للأداء الحكومي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للأداء الحكومي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، والارتقاء ببيئة العمل، وتحقيق أفضل مستويات الإنتاجية والاستدامة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على عرض توضيحي حول قانون الموارد البشرية رقم 2 لسنة 2025، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة الوظيفية، وتعزيز بيئة العمل، وتطوير الأداء المؤسسي، ويُعد إطاراً عاماً ومرجعاً تشريعياً لقوانين الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى ما يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، من اهتمام لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية بما يواكب تطلعات التنمية المجتمعية الشاملة.

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أهمية تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات، ودفع عجلة التنمية وتطوير المجتمع بشكل مستدام. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكافة القطاعات الحيوية في الإمارة، وحرصه الدائم على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز الأداء المؤسسي وتطور بيئة الأعمال بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المستجدات والخطط التشغيلية للمنطقة الحرة، إلى جانب جهودها في تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي.

في إطار آخر أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دعم المشاريع الريادية، وتمكين المبادرات النوعية، وتوسيع نطاق الفرص أمام المبدعين وروّاد الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الإبداعية ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة. وجاء ذلك خلال افتتاح سموه النسخة الثانية عشرة من معرض «بلاتفورم 09» بشعار «التألق» في حيّ الرميلة بالفجيرة.

والذي يُقام تحت رعاية كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المشاريع الخَلاقة الهادفة في الإمارة، تعزيزاً لتنافسية قطاع الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال على الصعيدين الوطني والعالمي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال تجوّله في المعرض على تسع تجارب تفاعلية فريدة، صممت لدفع المشاركات والزوار نحو طرح الأسئلة، وإثارة الفضول، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس. وأكد سموه أن «التألق ليس مجرد مظهر خارجي أو لحظة احتفاء، بل وضوح الرؤية، وشجاعة القرار، والقدرة على تحويل الحلم إلى واقع».

ويُسلّط المعرض هذا العام الضوء على النساء وروّاد الأعمال اللاتي لا يكتفين بالطموح، بل يلاحقن رؤى جريئة تنبع من الداخل، حيث يقدم «بلاتفورم 09» تجربة محفّزة تمكّن الزائرات من مواجهة حدودهن واكتشاف إمكاناتهن الحقيقية، والتفاعل مع أفكارهن لإعادة تعريف النجاح بطريقتهن الخاصة.

ويستمر المعرض حتى 2 فبراير المقبل، ويضم مجموعة من المساحات الإبداعية والملهمة للموهوبين ورواد الأعمال، بما في ذلك ورش العمل، والمحاضرات التفاعلية، والجلسات الحوارية مع المشاركين، بما يسهم في إثراء تجربة الاكتشاف والاستمتاع والمعرفة لدى الزوار.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 2 لسنة 2026 بتعيين الدكتور عيسى يونس البلوشي أميناً عاماً لمبادرة «البدر». ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.