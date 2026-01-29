إطلاق الأنظمة الرقمية القضائية الجديدة في الشارقة

أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، الأنظمة الرقمية القضائية الجديدة، مطلعاً سموه على أحدث المبادرات التطويرية والرقمية للمنظومة القضائية، كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك في مبنى دائرة القضاء بالشارقة.

وأكد سموه أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تم إطلاقها وفق أعلى المعايير التقنية تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة التقاضي في إمارة الشارقة، لما لها من دور محوري في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء القضائي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق سرعة الإنجاز وتعزيز رضا المتعاملين.

واستمع سموه إلى شرح حول الخدمات الرقمية التي تقدمها دائرة القضاء إلى متعامليها والتي تأتي ضمن أهدافها الساعية إلى تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة وجودة المنظومة القضائية وخدماتها.

متعرفاً سموه على أبرز الخدمات المقدمة في مختلف المحاكم، وآلية عملها والدخول السلس والآمن عبر الحسابات المسجلة لدى الدائرة، وتوفر المعلومات وتقديم الطلبات بشكل ميسر، بالإضافة إلى توفير مختلف وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.

وتعرف سموه على الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ورحلة المتعامل والخطوات التي يتبعها بدءاً من تقديم الطلب وتقييد البلاغ، مروراً بإجراءات التحقيق وحضور الجلسات، وصولاً إلى صدور الأحكام وتنفيذها، بما يعكس تكامل الأنظمة الرقمية المعتمدة.

واطلع سموه على مختلف المبادرات التطويرية والرقمية للمنظومة القضائية التابعة لمجلس القضاء. كما استمع إلى شرح حول مبادرة «القضاء الوقائي للأسرة» المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

والتي تقدم حلولاً استباقية ووقائية للنزاعات الأسرية. وشاهد سموه أبرز التقنيات المستخدمة في نظام «المترجم القانوني الافتراضي»، والذي يهدف إلى رفع جودة العمل القضائي من خلال توفير ترجمة دقيقة، وفورية للمستندات القضائية والقانونية.

وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على مبادرة «تِبيان» المساعد الافتراضي للخدمات القضائية.

وشهد سموه توقيع المجلس عدداً من اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للمنظومة القضائية.