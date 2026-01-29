«الأمن السيبراني» يستعرض مبادراته في تحسين الجاهزية الحكومية

استقبل مجلس الأمن السيبراني أمس، وفد منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل من القيادات الحكومية العربية الشابة. واطلع الوفد الزائر على جهود المجلس والمنظومات السيبرانية المختلفة والمبادرات المتعددة التي أطلقها لزيادة التوعية السيبرانية وتحسين الجاهزية الحكومية، وتعرف إلى أبرز التهديدات السيبرانية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشمل برنامج الزيارة جولة تعريفية داخل أقسام مجلس الأمن السيبراني إضافة إلى جلسات متخصصة مع نخبة من خبراء وقيادات المجلس تضمنت تعريف منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل بأهم المخاطر والتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

كما تم خلال الجولة عرض تجربة دولة الإمارات في المجال السيبراني وحصول الدولة على المراكز الأولى في المؤشرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، واطلعوا على أبرز الممارسات العالمية في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية وعمليات الربط الإلكتروني ومراكز العمليات والبيانات.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حرص المجلس على التعاون مع المؤسسات من مختلف القطاعات بما يتيح التعرف عن كثب إلى تجربة دولة الإمارات الرائدة في المجال السيبراني وتبادل ونقل الخبرات المطلوبة في إطار تمكين الشباب بالخبرات اللازمة وأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرقمي والسيبراني وتعزيز الثقافة السيبرانية.

وتأتي زيارة منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في إطار سلسلة من الزيارات التي ينظمها البرنامج لعدد من المؤسسات الحكومية الرائدة ومشاريع الجاهزية الوطنية للمستقبل، لتعريف المنتسبين بأفضل الممارسات وإطلاعهم على نماذج القيادة المختلفة في إدارة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطنين وسبل تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.