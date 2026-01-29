المهيري يطّلع على منظومة التطوير في أكاديمية سيف بن زايد

اطلع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، خلال زيارته إلى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على سير عمل دورات منظومة التطوير القيادي المطبقة في شرطة أبوظبي.

والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة القيادات الشرطية، وتطوير مهاراتهم القيادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وتعرّف المهيري إلى الأساليب الحديثة المعتمدة في تنفيذ هذه الدورات، ومحتواها التدريبي الذي يركز على استشراف التوجهات المستقبلية في مجال العمل الأمني والشرطي، وبناء القدرات القيادية والاستراتيجية، بما يواكب المتغيرات والتحديات المتسارعة.

مؤكداً أهمية الاستثمار في تطوير القيادات الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية شرطة أبوظبي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الابتكار والاستدامة.