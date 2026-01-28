زرداري ونهيان بن مبارك يستعرضان العلاقات

التقى آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مقر إقامته بالعاصمة أبوظبي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وأشادا بما حققته من تقدم ملموس، مؤكدين أهمية البناء على هذا المسار الإيجابي من خلال توسيع مجالات التعاون والتكامل في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بزيارة الرئيس الباكستاني إلى دولة الإمارات، مؤكداً أنها تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس زرداري عن بالغ سعادته بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك.