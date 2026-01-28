تعاون بين «محصول» و«إن آر تي سي» لتوسيع الإنتاج الزراعي

وقّعت «محصول»؛ المبادرة الوطنية للإنتاج الزراعي والغذائي والبرنامج الرائد للزراعة المحلية، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إن آر تي سي»، على هامش معرض «جلفود 2026»، في خطوة مهمة نحو تطوير الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وتعد «محصول» مبادرة رائدة في مجال الزراعة المحلية، حيث تدعم المنتجات الزراعية الإماراتية من خلال المشاركة المحلية الفعالة، والاستثمار في الابتكار، واستخدام الدفيئات الزراعية المُكيّفة في أنحاء الدولة.

وتجمع الشراكة بين «محصول» المنصة الزراعية المتطورة تقنياً والنموذج المتكامل لمجموعة «إن آر تي سي» لتسويق المنتجات الزراعية الذي يرتكز على مفهوم من المزرعة للمستهلك، بهدف تزويد الأسواق المحلية بمنتجات زراعية إماراتية عالية الجودة قابلة لتوسيع نطاق الإنتاج، وخالية من الكائنات المعدلة وراثياً والمبيدات.

وبموجب علاقة التعاون، ستتولى «إي إس جي أغرو»، شريك «إن آر تي سي»، دور المزارع ومشغل محطات التعبئة والتغليف، حيث تدير حالياً 100 مزرعة متطورة تقنياً، تبلغ مساحة كل منها نحو هكتار واحد، مع خطط للتوسع للوصول إلى 200 مزرعة بحلول عام 2027، وخطة خمسية تستهدف الوصول إلى 400 مزرعة، بما في ذلك إدخال إنتاج الفطر.

فيما ستشكل «إن آر تي سي» الذراع التجارية، حيث ستسهم في تعزيز الوصول إلى الأسواق، وإدارة عمليات التوزيع، وتنفيذ استراتيجيات التسويق. وقال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»:

تعكس مذكرة التفاهم التزامنا طويل الأمد ببناء منظومة زراعية غذائية مرنة ومواكبة للمستقبل في الإمارات. ومن خلال ربط الزراعة المحلية المتقدمة بالوصول الفعال إلى الأسواق والتنفيذ العملي الفعال، نسهم في تحويل طموحات الأمن الغذائي الوطني إلى نتائج قابلة للتوسع وذات جدوى تجارية ملموسة.