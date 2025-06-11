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الإمارات

سيف بن زايد: الإمارات حاضنة للابتكار بفضل رؤية القيادة

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البيان

أبوظبي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا، أصبحت دولة الإمارات حاضنة للابتكار، مشيراً سموه إلى أن 7 شركات ناشئة عربية انضمت إلى نادي «اليونيكورن»، منها 5 شركات انطلقت من الدولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «7 شركات ناشئة عربية انضمّت إلى نادي «اليونيكورن» (بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة)، منها 5 شركات انطلقت من الإمارات».

وتابع سموه: «بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا، أصبحت الإمارات حاضنةً للابتكار، ومركزاً للشركات المليارية، ووجهةً عالمية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي».

وتحتضن الإمارات 5 شركات ناشئة وهي: «تابي» بقيمة 3.3 مليارات دولار، و«فيستا غلوبال» بقيمة 2.5 مليار دولار، و«كيتوبي» بقيمة 1.55 مليار دولار، و«أندلوسيا لابس» بقيمة 1 مليار دولار، و«دوبيزل» بقيمة 1 مليار دولار.

فيما تحتضن مصر شركة واحدة وهي «حالا» بقيمة 1 مليار دولار، والسعودية شركة واحدة وهي «تمارا» بقيمة 1 مليار دولار.