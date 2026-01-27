علي المري: العلاقات الإماراتية الكويتية نموذج للعمل الخليجي المشترك

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً في الأخوة العربية والعمل الخليجي المشترك، وتعكس عمقاً تاريخياً وإنسانياً تشكل عبر عقود من الثقة المتبادلة والتعاون المؤسسي.

مستندة إلى إرث من المواقف الأخوية الصادقة ورؤية قيادية آمنت منذ عقود بأن وحدة المصير وتكامل الجهود هما الأساس لبناء مستقبل مستدام ومزدهر. وأضاف أن ما يميز هذه العلاقات هو أنها لم تبنَ على اعتبارات آنية أو مصالح ظرفية، بل قامت على احترام متبادل وتكامل في الرؤى، وهو ما جعلها علاقة ناضجة قادرة على الاستمرار والتطور.