رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية والحاكمة العامة لأستراليا بذكرى يوم أستراليا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى سام موستين، الحاكمة العامة للكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

