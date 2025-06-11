خالد بن محمد: «أدنوك» رسخت مكانتها مزوداً موثوقاً للطاقة عالمياً

سموه يشيد بجهود الشركة في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك». وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن «أدنوك» نجحت في ترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للطاقة عالمياً.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي للشركة في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حققتها في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.

واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أيضاً، إلى شرح مفصل حول التقدم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية؛ حيث تخطط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.

وأكد سموه، في هذا الصدد، الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك» بوصفها مزوداً موثوقاً للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموه بالتقدم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.

واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، التي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».

كما استمع سموه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك» أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.

دفع عجلة التصنيع

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوه سموه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.

حضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.

البيان خالد بن محمد ولاري فينك خلال اللقاء

ولي عهد أبوظبي يبحث والمدير التنفيذي لـ«بلاك روك» الفرص الاستثمارية

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، لاري فينك، المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك روك» المتخصّصة في مجالات إدارة الاستثمارات والأصول.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز التوجهات العالمية في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك الاستثمار المستدام، والصناديق الاستثمارية، إلى جانب سُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في تعزيز كفاءة وأداء قطاع إدارة الأصول واستجابته لمتغيّرات الأسواق المحلية والعالمية.

حضر اللقاء، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.