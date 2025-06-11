رئيس الدولة يبحث مع رئيس الوزراء القطري العلاقات الأخوية

محمد بن زايد: خالص التمنيات لقطر وشعبها الشقيق بدوام النماء والرخاء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

تصوير: حمد الكعبي وعبدالله النيادي محمد بن زايد خلال استقبال محمد آل ثاني

وتبادل سموه والشيخ محمد آل ثاني ـ في بداية اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـ التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة.

محمد بن زايد مصافحاً محمد آل ثاني

كما نقل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معرباً عن خالص تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام النماء والرخاء.

رئيس الدولة مستقبلاً رئيس الوزراء القطري

وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري ــ خلال اللقاء ــ العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب تعاونهما والعمل المشترك والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبي البلدين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

رئيس الدولة في حديث مع محمد آل ثاني بحضور سيف بن محمد ونهيان بن زايد وأعضاء الوفد القطري

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد خلال لقاء محمد آل ثاني بحضور سيف بن محمد ونهيان بن زايد وأعضاء الوفد القطري

وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر قد وصل في وقت سابق، أمس، إلى مطار البطين في أبوظبي، حيث كان في استقباله سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من المسؤولين.

خالد بن محمد وطحنون بن زايد لدى استقبال محمد آل ثاني

خالد بن محمد ونهيان وسيف بن زايد خلال اللقاء

طحنون وسيف بن زايد

حمدان بن زايد وسيف بن محمد خلال اللقاء

حمدان بن محمد بن زايد

رئيس الدولة ورئيس الوزراء القطري يناقشان تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة

محمد بن زايد ومحمد آل ثاني خلال اللقاء

محمد آل ثاني مصافحاً نهيان بن مبارك بحضور سيف بن محمد

محمد بن حمد بن طحنون ونهيان بن سيف بن محمد

نهيان بن مبارك وخليفة بن محمد آل نهيان وأحمد بن سيف بن محمد

سلطان وأحمد بن طحنون وعبيد الكعبي