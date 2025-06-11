حاكم الشارقة يصدر مراسيم بترقيات عسكرية وتعيينات في «الدفاع المدني» والشرطة ومؤسسة القرآن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام لهيئة الشارقة للدفاع المدني.

ونص المرسوم على أن ينقل العميد يوسف عبيد يوسف حرمول الشامسي، نائب مدير عام مراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى هيئة الشارقة للدفاع المدني ويعين مديراً عاماً للهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كما ‏أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين نائب مدير عام لهيئة الشارقة للدفاع المدني.

ونص المرسوم على أن يعين العميد سعيد عبيد راشد السويدي نائباً لمدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كما أصدر سموه، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير لفرع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

ونص المرسوم على أن يُنقل صالح عبيد سالم بالليث الطنيجي مدير مركز الذيد الثقافي من دائرة الثقافة في إمارة الشارقة، إلى مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويُعيّن مديراً لفرع المؤسسة في مدينة الذيد، ويكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عدداً من المراسيم الأميرية بشأن ترقية الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بإمارة الشارقة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وشملت الترقيات 27 من كبار الضباط من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و6 من كبار الضباط من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و8 من كبار الضباط من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.

كما أصدر قادة الهيئات النظامية بإمارة الشارقة قرارات تقضي بترقية 745 من الضباط، وصف الضباط، والأفراد، بواقع 553 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و25 من العاملين في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و167 من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.