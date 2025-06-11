ولي عهد الشارقة يبحث وسلطان طائفة البُهرة مجالات التعاون

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البُهرة، والوفد المرافق له، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ورحب سمو ولي العهد في مستهل اللقاء الذي حضره الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، بالدكتور مفضل سيف الدين، ناقلاً سموه تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى سلطان البُهرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع إمارة الشارقة بطائفة البُهرة، وما تحمله هذه العلاقات من تقدير متبادل واحترام قائم على مبادئ التعايش والتسامح.

وتبادل سموه الأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الإنساني والاجتماعي والثقافي، مثمناً سموه مبادرات طائفة البُهرة المختلفة على مستوى الدولة وخارجها.

بدوره، عبّر الدكتور مفضل سيف الدين عن بالغ شكره وامتنانه لإمارة الشارقة والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، لأبناء الطائفة.

من جهة أخرى، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر الحكومية، وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمعات مختلف القطاعات.

واطلع المجلس على تقرير الخدمات التي تقدمها متاحف الشارقة للزوار والمتوزعة على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لحساب الأمانات الوقفية لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة، والتي حققت نمواً في الأصول والإيرادات وتبرعات المشاريع الوقفية المختلفة.

وتعرف المجلس على أبرز الأرقام والإحصائيات التي تناولها التقرير من حيث بيان الدخل لحساب الأمانات الوقفية.