«أبوظبي للتقاعد» يوفر بطاقة«إسعاد» للمتقاعدين

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع مركز بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن إتاحة بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين بسعر سنوي مخفض، بما يضمن استمرارية الاستفادة من مزايا البطاقة على مدار العام، وذلك في إطار حرصه على تعزيز جودة حياة المتقاعدين وتوسيع نطاق المزايا المقدمة لهم.

وتتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والعروض لدى مئات الجهات في مختلف القطاعات داخل الدولة وخارجها، تشمل الصحة، والتعليم، والسفر، والتجزئة، والخدمات، بما يسهم في دعم نمط حياة أكثر مرونة.

وأشار الجانبان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودهما لتعزيز رفاه المتقاعدين واستقرارهم الاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة، عبر شراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة مستدامة.

وأكد الطرفان أن الاشتراك في البطاقة اختياري بالكامل للمتقاعدين الراغبين في الاستفادة من الخصومات والتسهيلات التي توفرها، ويأتي ذلك ضمن نهج متوازن يراعي بين تقديم المزايا واستدامتها، بما يضمن استمرار المبادرات والخدمات الموجهة للمتقاعدين على المدى الطويل.

ويمكن للمتقاعدين الراغبين في الحصول على بطاقة «إسعاد» طلبها عبر خدمات الصندوق الرقمية على منصة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة، حيث سيتم معالجة طلبهم من قبل الصندوق وتوفير البطاقة لهم بسهولة ويسر وبلا جهد.

وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أهمية هذا التعاون المشترك، مشيداً بالدور الريادي لبرنامج «إسعاد» في تقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم المتقاعدين وتعزيز رفاههم الاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وجودة الحياة.

وثمّن الحمادي التعاون المثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن شكره وتقديره لدورها الريادي في إطلاق وإدارة برنامج «إسعاد»، وما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في دعم المتقاعدين وتعزيز رفاههم الاجتماعي. من جانبه أكد العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد بالوكالة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بهذه الفئة في المجتمع، وسعيها الدائم إلى تحسين جودة حياتهم.