هزاع بن زايد: الزراعة والثروة الحيوانية تلعب دوراً محورياً في تعزيز «الأمن الغذائي»

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، الذي حضره معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على مستجدات المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، لا سيما المتعلقة بدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، وتطوير البنية التحتية لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

كما استمع سموه إلى عرض مفصل عن خطط ومشاريع الهيئة لتطوير منظومات السلامة الغذائية، والرقابة والتوعية المرتبطة بالمنتجات الغذائية، إلى جانب دورها في دعم البحث والابتكار في مجالات التطوير الزراعي، والإنتاج الغذائي، وتنمية وحماية الثروة الحيوانية، عبر توظيف أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذه المجالات.

حرص

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية لدورها المحوري في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الاستراتيجي.

مشدداً سموه على أهمية مواصلة تطوير هذه القطاعات وإطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع النوعية وفق منهجية متكاملة تعزز الاستدامة وترفع الكفاءة الإنتاجية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل لبرامج الهيئة ومشاريعها، مؤكدين التزام الهيئة بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والغذائية المستدامة، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة وتطلعاتها المستقبلية.

زيارة

كما زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة العين، بحيرة زاخر وعدداً من المخيمات الشتوية في منطقة العين، حيث اطلع سموه على المرافق والخدمات المقدمة لمرتادي هذه المخيمات، وأبرز الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

كما قام سموه بجولة في بحيرة زاخر، اطلع خلالها على التجارب الشتوية المتنوعة والجلسات الخارجية وأنشطة التخييم، وما توفره البحيرة من أجواء موسمية مميزة تسهم في إتاحة مساحات مجتمعية مفتوحة تلبي تطلعات واحتياجات سكان المنطقة وزوارها خلال موسم الشتاء.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة للأسر للاستمتاع بالأجواء الشتوية في منطقة العين، بما يعزز مكانة المنطقة وجهة للأنشطة والفعاليات الشتوية، مشدداً سموه على أهمية مواصلة تطوير المرافق والخدمات المقدمة في هذه المخيمات والارتقاء بتجارب المشاركين والزوار.

رافق سموه، خلال الجولة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة.