37.8 ألف زائر لـ«يومكس» و«سيمتكس» 2026

اختتمت، أول من أمس، النسخة السابعة والأكبر لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، اللذين استمرا على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 20 حتى 22 يناير.

ونظمت الحدث مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج، وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل. واستقبل معرضا «يومكس» و«سيمتكس» 2026 ما يزيد على 37.878 زائراً على مدار 3 أيام، مما عزز مكانته باعتباره الحدث الأكبر المتخصص عالمياً في مجال الأنظمة الذاتية.

وسجلت النسخة رقماً قياسياً في مشاركة العارضين والعلامات التجارية الذي وصل إلى 390 عارضاً، بزيادة 82 % عن عام 2024، ومشاركة من 40 دولة، مسجلاً نمواً بنسبة 14 % مقارنة بالنسخة السابقة.

وواصلت منصتا «يومكس» و«سيمتكس» العمل كمنصات رائدة لنمو الأنظمة غير المأهولة في قطاع الدفاع. كما أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن» عن إبرام صفقات بقيمة 3.6 مليارات درهم، مما يمثل زيادة 20 % مقارنة بالنسخة السابقة عام 2024. وشهد المعرضان توقيع عدد من الاتفاقيات التي عكست التزاماً استراتيجياً بتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع التعاون مع الشركات الوطنية والدولية في الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب.

وقال العميد محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لـ«يومكس» و«سيمتكس»: «إن هذه الدورة شكلت علامة فارقة محورية لهذا الحدث الدولي المتخصص وعكست الأنشطة مستوى عالياً من التنظيم وأظهرت روح العمل المتكامل بين المواهب الوطنية والشركاء الداعمين، مما أكد مكانة الإمارات كوجهة عالمية للشركات التي تركز على التقنيات المستقبلية».

وأضاف: «إن هذه الفعاليات تعد منصات إقليمية ودولية مؤثرة، تدعم سياسات الإمارات لتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. تشهد القطاعات المتعلقة بالأنظمة الذاتية والمحاكاة والتدريب نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة الاستثمار في التقنيات عالية التأثير، مما يجعل هذا الحدث نقطة التقاء مثالية لعرض المنتجات وبناء الشراكات».

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إحدى شركات مدن: «لقد تجاوزت هذه النسخة من «يومكس» و«سيمتكس» كل التوقعات من حيث الحجم والنطاق والطموح.

شهدنا مشاركة غير مسبوقة من شركات ومؤسسات كبرى، مع حضور واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين، مما يبرز الثقة المتزايدة في «يومكس» و«سيمتكس» كمنصات عالمية لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات، وتصور مستقبل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة».

وأضاف الظاهري: «لم تكن هذه الفعاليات لتحدث بدون رؤية وتوجيه قيادتنا الحكيمة، وتظل مجموعة أدنيك ملتزمة بتطوير هذه المنصات الدولية، وتوسيع نطاقها وإثراء محتواها، تماشياً مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، ودعم القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية».

وشهد «يومكس» و«سيمتكس» 2026 وجود 45 % من إجمالي الشركات من شركات وطنية و55 % من الشركات الدولية، حيث قدما منصات دولية لإطلاق المنتجات، واكتساب الشهرة العالمية، والتواصل مع مشترين ومستثمرين ذوي جودة عالية، ودفع نمو الأعمال.

وضمت نسخة «يومكس» و«سيمتكس» 2026 منطقة تجارية مطَورة مخصصة للتكنولوجيا المستقلة التي تخدم القطاعات المدنية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والنقل، واللوجستيات، والتصنيع.

كما أتاح المعرضان فرصة تبادل المعرفة بحضور خبراء عالميين، حيث يشكل مسؤولون رفيعو المستوى وقادة الصناعة والمبتكرون والخبراء مستقبل الأنظمة غير المأهولة، واستراتيجيات الدفاع، والابتكار عبر الحدود.

وشهدت النسخة حضور أكثر من 750 مشاركاً في مؤتمر الدفاع الدولي، بينما تضمن المعرض عدة مراحل تتضمن حلقات نقاش، وكلمات رئيسية، وعروضاً تقديمية، وحوارات، ومناقشات. كما قدمت أبوظبي للتنقل، الشريك التنظيمي الاستراتيجي للتنقل، أفكاراً عن مرحلة مستقبل القيادة الذاتية، إضافة لرؤى الخبراء حول بناء أطر التنقل الذاتي في المدن والاقتصادات والمجتمعات.