نجد المقصار وجهة المغامرين لاستكشاف جذور التاريخ

ومن أهم مراكز التجمعات البشرية القديمة الواقعة في وادي «وشي» بمدينة خورفكان التاريخية على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، فيما تحتضن صخورها نقوشات ضاربة في عمق التاريخ برسومات للإبل والخيول تعود إلى 2000 قبل الميلاد.
وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، الوجهات السياحية التي تحتضنها دولة الإمارات، ودورها في تشجيع السياحة التراثية والترفيهية.
وتضمنت هذه المرحلة 7 وحدات سكنية تراثية فاخرة مطلة على الجبال ومطعماً وردهة استقبال على مساحة 17 ألفاً و210 أمتار مربعة تم ترميمها وتجديدها بدقة بالغة لتعكس روح الماضي، إلى جانب مجموعة من المرافق الخدمية.
بالإضافة إلى مسارات للتنزه تتيح للضيوف الصعود إلى الحصن العلوي للقرية الذي تم إنشاؤه قبل 300 عام في قمة الجبل، إلى جانب توفير فرصة للنزلاء للوصول إلى سد الرفيصة عبر مسار جبلي خاص، فيما تشمل المرحلة الثانية المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها خلال الربع الأول من العام 2026.
إضافة مجموعة من المنازل التراثية الفاخرة وسط المزارع مطلة على الوادي، على مساحة 16 ألفاً و500 متر مربع، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة، بالإضافة إلى مساحات مشتركة للتجمعات ومسارات إضافية للتنزه، ما يوفر تجربة متكاملة للضيوف.