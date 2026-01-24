منصور العور: التعليم الركيزة الأعمق في بناء الدول والمجتمعات

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، أن التعليم يشكل عبر التاريخ الركيزة الأعمق في بناء الدول والمجتمعات، واليوم تتضاعف هذه المكانة مع تسارع التحولات الرقمية وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، ليغدو التعليم القوة التي تحدد جاهزية الأمم للمستقبل، وقدرتها على تحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام.

وأضاف: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت دبي موقعها نموذجاً عالمياً في توظيف التعليم بوصفه محركاً استراتيجياً للتنمية الشاملة والتقدم المستدام.

وبدعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأعلى للجامعة، تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية دورها الوطني في تطوير منظومة تعليم ذكي ومرن، تقوم على الابتكار، وتؤسس لثقافة التعلم مدى الحياة».

وبيّن العور أنه وفي هذا الإطار تلتزم جامعة حمدان بن محمد الذكية بتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات المستقبلية، وبناء قدراتهم على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، بما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية، وترسيخ الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة التعليم قوة دافعة للتقدم الإنساني على المستوى العالمي.