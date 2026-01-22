Al Bayan
الإمارات

محمد الشرقي يؤكد دور برامج القيادة في تمكين الكفاءات الوطنية

وام

الفجيرة
محمد الشرقي خلال لقاء منتسبي البرنامج بحضور علي المري
وام
محمد الشرقي خلال لقاء منتسبي البرنامج بحضور علي المري

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور برامج القيادة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستثمار في القيادات الشابة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه «برنامج محمد بن حمد لإعداد القادة» ولقاء منتسبيه واطلاعه على مشاريعهم في مسارات البرنامج. وأشار سموه إلى التزام إمارة الفجيرة بدعم الشباب وتمكينهم بأدوات المعرفة والاطلاع والتجارب القيادية الإبداعية.

والتقى سموه منتسبي البرنامج البالغ عددهم 25 منتسباً من مختلف القطاعات الحكومية المحلية والاتحادية والخاصة بالفجيرة، واطّلع سموه على سير البرنامج ومخرجاته.

إلى ذلك، استقبل سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، تريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، وفلاديمير ماريتش، سفير صربيا لدى الدولة، وطارق أحمد، سفير بنغلادش لدى الدولة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ودعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين الأطراف في مختلف المجالات.