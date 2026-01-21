بحث التعاون البرلماني مع العراق والصين وبيلاروسيا وليتوانيا

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي - كلاً على حدة - الدكتور مظفر مصطفى عباس علي الجبوري، سفير جمهورية العراق، وتشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، وإيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وبحث معالي صقر غباش، والدكتور مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق ، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وخصوصاً البرلمانية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً دور البعثة الدبلوماسية خلال فترة عمله في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد معاليه بجهود السفير في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين خلال فترة عمله، وتمنى لسعادته خالص التوفيق في مهام عمله مستقبلاً، حيث تأتي هذه الزيارة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للعراق لدى الدولة.

وبحث معاليه مع تشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، سبل تطوير العلاقات البرلمانية، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين.

مؤكداً حرص كلا البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وخصوصاً السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، في ظل الشراكة الاستراتيجية.