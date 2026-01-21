تذاكر سفر للمفرج عنهم غير القادرين على تحمل تكاليف العودة إلى بلدانهم

أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية عن تعاونها مع مجموعة «بيور جولد» في مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير تذاكر السفر للمفرج عنهم غير القادرين على تحمل تكاليف العودة إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة الحكم، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وفي إطار هذه المبادرة، وصل العدد الإجمالي للمفرج عنهم خلال عام 2025 إلى 2,821، في حين بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «بيور جولد» لتوفير تذاكر سفر للمفرج عنهم إلى 1,983 شخصاً.

وبهذه المناسبة، قال محمد حاجي الخوري، مدير عام المؤسسة: «يأتي تعاوننا مع مجموعة «بيور جولد» انعكاساً لالتزامنا ببناء شراكات نوعية مثمرة توحد جهود قطاع العمل الخيري والإنساني والقطاع الخاص، وذلك من خلال نموذج عمل متكامل ومدروس يستفيد من موارد القطاعين ويسخرها لخدمة الإنسانية».

ومن جانبه، قال السيد فيروز بن غلام حسين، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة «بيور جولد»: «جاء حرصنا على تمكين المفرج عنهم من العودة إلى أوطانهم بأمان تجسيداً لرسالة إنسانية سامية تعيد لهم شعورهم بالاستقرار وتصون كرامتهم وتفتح أمامهم الآفاق لبداية جديدة.

ونحن نؤمن بأن الشراكات الفاعلة مع جهات ذات خبرة راسخة ورؤية متكاملة في العمل المجتمعي ذي المردود التنموي المستدام، مثل مؤسسة خليفة الإنسانية، هي الطريق الأمثل لتحقيق فارق حقيقي في حياة الإنسان يتجاوز الحلول المؤقتة من خلال مبادرات تعكس قيم التراحم والتكافل وتسهم في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في حياة الأفراد».