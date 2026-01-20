حاكم الشارقة: الإصدارات المتميزة ليست بكثرة الصفحات وإنما بالمحتوى القيّم

سموه يعلن عن حي سكني جديد في جبل الأشكل بخورفكان

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، بمقر هيئة الشارقة للكتاب، برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات.

وأشار سموه إلى ضرورة تنويع الأنشطة والبرامج التي تحفز الكتّاب للاستمرار في الكتابة وإصدار المؤلفات، موضحاً سموه أن الإصدارات المتميزة ليست بعدد الصفحات الكثيرة، وإنما بالمحتوى القيم وأسلوب الكتابة المناسب، مؤكداً سموه أهمية احتضان المواهب الشابة والأخذ بيدها لتطوير مهاراتها وقدراتها في الكتابة والإبداع.

وتبادل سموه الحديث مع أعضاء الاتحاد حول مختلف الشؤون الثقافية، والتحديات التي تواجه الكتّاب الإماراتيين، مؤكداً سموه دعمه المستمر لكافة المبادرات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بالكتّاب ودعم إصداراتهم وتعزيز انتشارها على مختلف المستويات.

تخصيص مساكن

في شأن آخر، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر»، عن تخصيص منطقة جديدة في جبل الأشكل قرب نادي خورفكان للمعاقين، لإنشاء حي سكني جديد يضم مئات المساكن للمواطنين، ويُسمى «حي الأشكل».

وأكد سموه أنه سيتم ترصيف الطريق المؤدي إلى الرفيصة، وأن هذه المساكن التي تقع على الجبل ستتميز بمواصفات مختلفة عن المساكن المطلة على البحر.

ودعا سموه أهالي مدينة خورفكان إلى عدم القلق بشأن نفاد الأراضي السكنية في المدينة، موضحاً أن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى البعض بأن المساكن في منطقة الحراي قد نفدت بالكامل، معلناً سموه عن وجود 270 مسكناً على مجموعتين قيد الإنشاء، بينها 120 مسكناً في المديفي تم استلام مواقعها من قبل دائرة الإسكان.

وأشار سموه إلى أن مجموعة الأراضي الإضافية في منطقة الحراي، والتي تم منحها سابقاً لأصحاب الرخص التجارية، هي الآن قيد التسليم للبلدية، وأن عملية البناء فيها ستستغرق نحو سنتين تقريباً.

وأكد سموه تنفيذ مشاريع مماثلة وفق نفس الأنظمة في مدينة كلباء على الطريق الدائري، بدءاً من الغيل، ثم الساف والطريف، مشيراً إلى بدء عملية البناء في حي الدحيات السكني.