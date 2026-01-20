حاكم الشارقة: الإصدارات المتميزة ليست بكثرة الصفحات وإنما بالمحتوى القيّم

سموه يعلن عن حي سكني جديد في جبل الأشكل بخورفكان
وأشار سموه إلى ضرورة تنويع الأنشطة والبرامج التي تحفز الكتّاب للاستمرار في الكتابة وإصدار المؤلفات، موضحاً سموه أن الإصدارات المتميزة ليست بعدد الصفحات الكثيرة، وإنما بالمحتوى القيم وأسلوب الكتابة المناسب، مؤكداً سموه أهمية احتضان المواهب الشابة والأخذ بيدها لتطوير مهاراتها وقدراتها في الكتابة والإبداع.
تخصيص مساكن
وأكد سموه أنه سيتم ترصيف الطريق المؤدي إلى الرفيصة، وأن هذه المساكن التي تقع على الجبل ستتميز بمواصفات مختلفة عن المساكن المطلة على البحر.
ودعا سموه أهالي مدينة خورفكان إلى عدم القلق بشأن نفاد الأراضي السكنية في المدينة، موضحاً أن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى البعض بأن المساكن في منطقة الحراي قد نفدت بالكامل، معلناً سموه عن وجود 270 مسكناً على مجموعتين قيد الإنشاء، بينها 120 مسكناً في المديفي تم استلام مواقعها من قبل دائرة الإسكان.
وأشار سموه إلى أن مجموعة الأراضي الإضافية في منطقة الحراي، والتي تم منحها سابقاً لأصحاب الرخص التجارية، هي الآن قيد التسليم للبلدية، وأن عملية البناء فيها ستستغرق نحو سنتين تقريباً.
وأكد سموه تنفيذ مشاريع مماثلة وفق نفس الأنظمة في مدينة كلباء على الطريق الدائري، بدءاً من الغيل، ثم الساف والطريف، مشيراً إلى بدء عملية البناء في حي الدحيات السكني.