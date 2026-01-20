محمد بن راشد:الثقة تُبنى عبر سنين من مصداقية الكلمة واحترام البشر

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وفق تقرير مؤسسة إيدلمان في نيويورك لعام 2026.

وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يعكس فلسفة الدولة ونهجها في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، مؤكداً أن الثقة هي حصيلة سنوات طويلة من مصداقية الكلمة، والوفاء بالوعود، وشرعية الإنجاز، ونزاهة القوانين، واحترام الإنسان.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «‏احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وذلك في تقرير مؤشر إيدلمان للثقة الذي تصدره مؤسسة إيدلمان في نيويورك لعام 2026».

وأضاف سموه: «نقول بأن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة، والوفاء بالوعود، وشرعية الإنجاز، ونزاهة القوانين، واحترام البشر».

80 نقطة

ووفق المؤشر المذكور فقد تقاسمت الإمارات الصدارة مع الصين بتحقيقها 80 نقطة في المؤشر العام للثقة، متفوقة بذلك بفارق كبير على المعدل العالمي البالغ 56 نقطة.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كافة المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يبرز استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الديمقراطيات الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها.

وحصلت الإمارات على 80 نقطة على مدرج مكون من 100 نقطة، صعوداً من 72 نقطة العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع السنوي الذي تجريه «إيدلمان»، أن الإمارات شهدت أكبر زيادة في الثقة بالحكومات وقادة الأعمال ووسائل الإعلام خلال في 2025. وتقدمت الصين، التي تصدرت القائمة مع الإمارات، من 77 نقطة العام الماضي إلى 80 نقطة هذا العام؛ أي بقفزة أقل من الإمارات.

وجاء ترتيب الدول وفق المؤشر كالتالي: الإمارات (80)، الصين (80)، الهند (74)، إندونيسيا (73)، السعودية (73)، نيجيريا (72).

وتراجعت الدول المتقدمة للعام الثاني على التوالي: الولايات المتحدة (47 نقطة) - كوريا الجنوبية (46) - إسبانيا (45) - ألمانيا (44) - المملكة المتحدة (44) - فرنسا (42 ) - اليابان (38).

وعلقت شركة «إيدلمان» على نتائج استطلاعها، والتي صدرت قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا؛ قائلة: «إن الإمارات حققت هذا التقدم في وقت أصبح فيه الناس في جميع أنحاء العالم أكثر حذراً من الحكومات والمؤسسات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تغذي النزعة القومية وتزايد المخاوف الاقتصادية». شمل الاستطلاع 37500 مشارك في 28 دولة.

وفي تفاصيل الأداء المؤسسي، سجلت الحكومة الإماراتية واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86% محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025.

و شهد قطاع الإعلام في الإمارات قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الثقة فيه بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 74%، مما يجعله من أكثر قطاعات الإعلام موثوقية على مستوى العالم.

كما حافظ قطاع الأعمال على مكانته المرموقة بثقة بلغت 84%، بزيادة قدرها 8 نقاط، مما يعكس بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات. ويتزامن هذا الصعود في مؤشرات الثقة مع تفاؤل شعبي واسع بالمستقبل الاقتصادي.

حيث أعرب 63% من سكان الإمارات عن اعتقادهم بأنهم وأسرهم سيكونون في حال أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق.

ويضع هذا التفاؤل الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النظرة الإيجابية للمستقبل، ما يتناقض بشكل كبير مع التشاؤم السائد في الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة المتفائلين فيها حاجز 15%، ولا يعد هذا التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل يستند إلى حقائق اقتصادية ملموسة تعزز الشعور بالأمان الوظيفي والازدهار المعيشي لدى السكان.

