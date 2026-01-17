سعود بن صقر: القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خطط رأس الخيمة التنموية

سموه يبحث تعزيز التعاون مع سفيري الصين وأستراليا

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين ورواد قطاع الأعمال.

وممثلي الجهات الحكومية، حفل الشركاء الاستراتيجيين السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، الذي أُقيم احتفاءً بإنجازاتها ونجاحاتها في تحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2025، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في الإمارة.

وأكد سموه، حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وترسيخ منظومتها الاقتصادية القائمة على التنوع، من خلال توفير فرص نوعية لمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال سموه، إنه بفضل رؤيتها الطموحة، تمتلك رأس الخيمة منظومة اقتصادية متكاملة ومناخاً استثمارياً تنافسياً يدعم الشراكات الاستراتيجية مع الدول والشركات من جميع أنحاء العالم، ويحفّز التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، بما يعزّز مكانتها المتنامية وجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال.

وأضاف سموه، إن القطاع الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط التنموية للإمارة، باعتباره مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي، وداعماً لمسيرة النهضة والتطور في مختلف المجالات، لذا من الضروري أن يتم توحيد الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمّن سموه إنجازات «راكز» خلال عام 2025، ودورها في تطوير البيئة الاقتصادية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنافسية الإمارة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

لقاء

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات. وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود السفير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

مباحثات

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع أستراليا في شتى المجالات، كما تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.