«المعاشات»: 6.6 مليارات درهم نفقات تأمينية خلال 2025

كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهة عمل، بنسبة نمو وصلت إلى 38.6% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي استدعى مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير وتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين كفاءة العمليات.
وذلك دعماً لتوجهات الحكومة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعكس في الوقت ذاته ثقة المواطنين بدور الهيئة كشريك أساسي في بناء مستقبل مالي آمن لهم ولأسرهم.
كما ارتفع خلال العام الماضي عدد المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة إلى50,252 مقارنة بنحو 47,294 بنهاية عام 2024، في حين زاد عدد المواطنين الإماراتيين المشمولين تحت نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 155 مواطناً، ما يؤكد فاعلية هذا النظام في تحقيق الاستقرار المالي والأمان الاجتماعي للمواطنين، وتشجيع انتقال العمالة الوطنية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
نظام تأميني
وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لأصحاب العمل والمؤمن عليهم كالإعفاء من الغرامات وتمديد فترات سداد تكاليف ضم مدد الخدمة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي عززت من جودة خدمات الهيئة ومكنتها من تقديم خدمات استباقية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحسين إدارة البيانات وتحصيل الاشتراكات وإنجاز المعاملات عبر منصة معاشي».
استدامة مالية
وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للمعاش التقاعدي في حفظ استقرار الأسر وتوفير سبل العيش الكريم، كما تم صرف 1.56 مليار درهم منها كمكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم دون أن يكونوا قد استوفوا شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
في حين بلغت تعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل 2.63 مليون درهم، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم عن 35 عاماً 54.96 مليون درهم.
تمكين رقمي
ومن خلال توفير 30 خدمة رقمية على المنصة، تم إنجاز 277,087 معاملة بنهاية العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت 95% ضمن الوقت المحدد.
كما زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبة 415%، ليصل إلى 255,000 مستخدم مقارنة بنحو 49,500 مستخدم قبل إطلاق المنصة. وتبرز أهمية المنصة من خلال الزيادة الكبيرة في تفاعل المستخدمين، حيث سجلت المنصة 5.46 ملايين زيارة حتى ديسمبر 2025.
تصفير البيروقراطية
وذلك من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وتقليل الخطوات والمتطلبات، وإلغاء الزيارات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعاملين بأقل جهد ممكن، وفي نفس السياق، نفذت الهيئة 23 عملية ربط إلكتروني لتكامل البيانات مع أنظمة جهات حكومية وخاصة، بما ينسجم مع توجهات تصفير البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي الرقمي في الدولة.
رضا المتعاملين
كما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 222,369 مكالمة، واستقبلت مراكز سعادة المتعاملين 34,110 زائرين، وحققت نسبة إغلاق مميزة للملاحظات بلغت 97%.
حيث تم إغلاق 35,405 ملاحظة بنجاح، إلى جانب التعامل بكفاءة مع 26,058 استفساراً وإدارة 706 اقتراحات بعناية، في حين نفذت الهيئة 60 زيارة تفتيشية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات والتحسين المستمر لتجربة المتعاملين.