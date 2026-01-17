«المعاشات»: 6.6 مليارات درهم نفقات تأمينية خلال 2025

تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مجتمع مزدهر وآمن، محوره الإنسان، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن حصاد منجزاتها التي كان لها إسهام مباشر خلال عام 2025 في تعزيز النظام التقاعدي وبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة عززت من الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.

وخلال عام 2025، نما عدد المؤمّن عليهم المشمولين تحت مظلة الهيئة بشكل واسع، حيث بلغ عددهم 181,447 بنهاية العام 2025، بنسبة نمو بلغت 24.3% مقارنة بعام 2024.

كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهة عمل، بنسبة نمو وصلت إلى 38.6% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي استدعى مواكبة هذا التوسع من خلال تطوير وتبسيط إجراءات التسجيل وتحسين كفاءة العمليات.

وذلك دعماً لتوجهات الحكومة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يعكس في الوقت ذاته ثقة المواطنين بدور الهيئة كشريك أساسي في بناء مستقبل مالي آمن لهم ولأسرهم.

كما ارتفع خلال العام الماضي عدد المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة إلى50,252 مقارنة بنحو 47,294 بنهاية عام 2024، في حين زاد عدد المواطنين الإماراتيين المشمولين تحت نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 155 مواطناً، ما يؤكد فاعلية هذا النظام في تحقيق الاستقرار المالي والأمان الاجتماعي للمواطنين، وتشجيع انتقال العمالة الوطنية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

نظام تأميني

بدوره، قال فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة: «حرصت الهيئة خلال العام 2025 على تكثيف جهودها لتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين في نظامها التأميني من خلال تحسين بنيتها الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة السريعة للتحديات من خلال خفض الإجراءات بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية.

وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لأصحاب العمل والمؤمن عليهم كالإعفاء من الغرامات وتمديد فترات سداد تكاليف ضم مدد الخدمة، وبناء الشراكات الاستراتيجية التي عززت من جودة خدمات الهيئة ومكنتها من تقديم خدمات استباقية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحسين إدارة البيانات وتحصيل الاشتراكات وإنجاز المعاملات عبر منصة معاشي».

استدامة مالية

تؤكد الإحصائيات التقديرية لعام 2025، التزام الهيئة الثابت بتعزيز الاستدامة المالية، حيث بلغت النفقات التأمينية للهيئة 6.65 مليارات درهم استحوذت المعاشات التقاعدية على النصيب الأكبر منها بقيمة 5.02 مليارات درهم.

وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للمعاش التقاعدي في حفظ استقرار الأسر وتوفير سبل العيش الكريم، كما تم صرف 1.56 مليار درهم منها كمكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم دون أن يكونوا قد استوفوا شروط استحقاق المعاش التقاعدي.

في حين بلغت تعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل 2.63 مليون درهم، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم عن 35 عاماً 54.96 مليون درهم.

تمكين رقمي

منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، شكّلت منصة «معاشي» ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، محققة نقلة نوعية في توسيع نطاق تقديم الخدمات وتعزيز وصول الهيئة إلى شريحة أوسع من المتعاملين.

ومن خلال توفير 30 خدمة رقمية على المنصة، تم إنجاز 277,087 معاملة بنهاية العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت 95% ضمن الوقت المحدد.

كما زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبة 415%، ليصل إلى 255,000 مستخدم مقارنة بنحو 49,500 مستخدم قبل إطلاق المنصة. وتبرز أهمية المنصة من خلال الزيادة الكبيرة في تفاعل المستخدمين، حيث سجلت المنصة 5.46 ملايين زيارة حتى ديسمبر 2025.

تصفير البيروقراطية

تماشياً مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، قامت الهيئة خلال العام 2025 بتبسيط الإجراءات الخاصة بـ (8 ) خدمات من بين الأكثر استخداماً وتأثيراً على تجربة المتعاملين.

وذلك من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وتقليل الخطوات والمتطلبات، وإلغاء الزيارات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعاملين بأقل جهد ممكن، وفي نفس السياق، نفذت الهيئة 23 عملية ربط إلكتروني لتكامل البيانات مع أنظمة جهات حكومية وخاصة، بما ينسجم مع توجهات تصفير البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي الرقمي في الدولة.

رضا المتعاملين

سجلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في نسبة رضا المتعاملين، لتصل إلى 85% في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 69% في ديسمبر 2024، وجاء ذلك نتيجة تعزيز القدرة الاستيعابية لمركز الاتصال، وتطبيق عمليات تحقق دقيقة، والتكامل مع «الهوية الرقمية» لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات وإنجازها بسلاسة. كما تم تحقيق أتمتة بنسبة 93% لعمليات الخدمة، مما حسّن من تجربة العملاء وسرعة الإنجاز.

كما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 222,369 مكالمة، واستقبلت مراكز سعادة المتعاملين 34,110 زائرين، وحققت نسبة إغلاق مميزة للملاحظات بلغت 97%.

حيث تم إغلاق 35,405 ملاحظة بنجاح، إلى جانب التعامل بكفاءة مع 26,058 استفساراً وإدارة 706 اقتراحات بعناية، في حين نفذت الهيئة 60 زيارة تفتيشية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات والتحسين المستمر لتجربة المتعاملين.