35 رئيس دولة و150 حكومة و500 وزير يشاركون في القمة العالمية للحكومات

محمد القرقاوي: برؤى وتوجيهات القيادة.. «القمة» انطلقت من الإمارات إلى العالم لتصبح منصة عالمية للحلول العملية
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة التي تم تأسيسها في العام 2013، برؤية واضحة لتطوير العمل الحكومي، واستباق التغيرات العالمية، شهدت تطورات نوعية متواصلة في نطاقها وتأثيرها، مع توسع التحديات على المستوى العالمي.
وانتقلت من كونها منصة محلية إلى منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وتمثل اليوم من خلال دورتها الأكبر عبر تاريخ القمة، المنصة الحكومية الجامعة الأكبر عالمياً.
وذلك من خلال شبكة الشراكات العالمية الاستراتيجية التي حرصت على بنائها على مدى السنوات، وتضم اليوم أكثر من 70 عضواً من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعرفية.
مشيراً معاليه إلى أن نجاح القمة العالمية للحكومات مرتبط ارتباطاً مباشراً بنجاح التعاون ضمن هذه الشراكات، فكل شراكة تبنى، وكل مبادرة مشتركة تطلق، تسهم في تطوير نماذج العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية الدول لمواجهة تحديات المستقبل.
مشاركة نوعية
والدكتورة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، ودوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، وسانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وإيمرسون منانغاجغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
ومسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وغاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، ولوتاي تشيرينغ رئيس وزراء مملكة بوتان، والدكتور روزفلت سكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، وإدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء بيرمودا، وراسل مميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إسواتيني، وعادلبيك قاسم الييف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وجورو ماتشوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، والأمير إدوارد أنطوني ريتشارد لويس، دوق إدنبرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
الرئيس والمؤسس المشارك لـشركة Ali Baba، والرئيس التنفيذي لشركة Airbus، والرئيس التنفيذي لـــ IBM، والرئيس التنفيذي لـشركة (CATL)، أكبر مزود لتقنيات البطاريات في العالم، والرئيس التنفيذي لمجموعة (Ericsson)، والرئيسة التنفيذية لشركة (Waymo) إحدى أكبر شركات السيارات ذاتية القيادة.
والرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي (SambaNova)، والرئيس التنفيذي لمختبرات (Colossal Biosciences) التي تسعى لاستعادة الأنظمة البيئية، بما في ذلك مشاريع طموحة أثمرت أخيراً في إعادة إحياء كائنات منقرضة مثل الذئاب (Dire Wolves)، والرئيس التنفيذي لـ (HUGO BOSS)، والمذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، والرئيس التنفيذي لشركة (Rakuten) اليابانية، والرئيس التنفيذي لــ(BlackBerry) الكندية، وستيلا لي نائبة الرئيس التنفيذي لشركة BYD.
وليلى إبراهيم الرئيس التنفيذي للعمليات في Google DeepMind، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ (Tech Mahindra) الهندية، والتي تعد من أكبر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في العالم، ومؤسس أكبر منصة للدفع عبر الهاتف المحمول في أفريقيا (M-PESA Africa)، والشريك المؤسس لـشركة Canva.
والرئيس التنفيذي لمطار ناريتا في اليابان، والرئيسة التنفيذية لمطار تورونتو الكندي، والرئيسة التنفيذية لمجموعة فنادق Kempinski، ورئيس العمليات في مجموعة فنادق Four Seasons، ورئيس شركة Valor، إحدى أكبر شركات الاستثمار الخاصة عالمياً، والتي كانت من أوائل المستثمرين في Tesla و Space X.
والدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي وغيرهم من قادة المنظمات.
محاور رئيسية
والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، واجتماع المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول مستقبل قطاع التجزئة وتجربة المستهلكين، واجتماع حول مستقبل الرياضة، واجتماع حول مستقبل قطاع السياحة.
اجتماعات ومؤتمرات
ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي ACS وبمشاركة وزارية من 25 دولة، والجلسة المغلقة حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جاهزية الدول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واجتماع حول مستقبل الطيران بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني – الإيكاو، وحوار لعمد المدن حول مستقبل الإسكان بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
واجتماع وزاري حول الاقتصاد الأزرق بتنظيم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحوار ثنائي رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأمريكا اللاتينية (CLAD).
منتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى التكنولوجيا والسياسات بالتعاون مع Atlantic Council، والحوار اللوجستي العالمي، ومنتدى طريق الحرير الجديد، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى مستقبل التنقل، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الأثر للاستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة بتنظيم مركز الشباب العربي، والحوار العالمي من أجل التأثير، والمنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة.
مشاركة واسعة لقادة القطاع الخاص
كما يشارك مؤسس منصة Semafor، ومؤسسي منصة Axios، ومؤسسة منصة Rest of World، ورئيس تحرير Monocle ورؤساء المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية.
كما تستضيف القمة هذا العام، أبرز رؤساء الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية من حول العالم، ومن بينهم: رئيس جامعة McGill، وجامعة Arizona State، وجامعة Southern California، وجامعة Sunway، وجامعة Oxford، وجامعة Hong Kong، ورئيس معهد IMD السويسري.
4 جوائز للاحتفاء بالتميز
الإمارات تستضيف «القمة العالمية للعلماء» في الأول والثاني من فبراير
كشف معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن استضافة دولة الإمارات هذا العام بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمّع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، تحت عنوان «القمة العالمية للعلماء»، التي ستعقد في الأول والثاني من فبراير المقبل.
ويأتي هذا الحدث بالتعاون مع الرابطة العالمية لكبار العلماء، حيث ستجمع القمة أبرز الحائزين على الجوائز العالمية؛ مثل جائزة نوبل، وجائزة تورينغ، وجائزة وولف، وميدالية فيلدز، و«نوابغ العرب»، إلى جانب عدد من الحائزين على جوائز علمية دولية مرموقة أخرى. ومن بينهم:
«مايكل ليفيت الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2013، وستيفين جيو، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1997، وكيب إس. ثورن الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2017، ويوشوا بنجيو الحائز على جائزة تورنغ لعام 2018.
وجون هوبكروفت الحائز على جائزة تورنغ لعام 1986». وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن العلماء سيجتمعون على مدار يومين، لتقديم رؤى وحلول علمية للتحديات الكبرى التي تواجه الحكومات وسيتم الإعلان عن مخرجات هذه النقاشات خلال القمة العالمية للحكومات.
وتضم الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 24 منتدى عالمياً تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 35 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 500 وزير، فيما تصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.