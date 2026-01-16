انطلاق النسخة الأضخم من «يومكس» و«سيمتكس» في أبوظبي 20 الجاري

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 والمؤتمر المصاحب لهما، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي؛ وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج، ومركز النقل المتكامل، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي من 20 إلى 22 يناير 2026.

ويُعد معرضا يومكس وسيمتكس 2026 المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، إذ تشهد الدورة السابعة توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة ونطاق الفعاليات، إلى جانب تركيز متزايد على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

ويشارك في دورة 2026 نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، بما يعكس القدرات الوطنية المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتدريب والتوسع في الاستخدامات المدنية والتجارية لهذه الأنشطة في مؤشر واضح على النمو المتسارع للصناعات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.

ريادة

وقال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس: «إن المعرضين يعتبران الحدث الأهم والأبرز من نوعهما على مستوى المنطقة لما يلعباه من دور محوري في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ ريادتها العالمية عبر توظيف الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستقرار، والأمن الوطني، والإقليمي».

وأضاف: «إن قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي في الدولة، تشهد تطوراً لافتاً ونمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الذي من شأنه أن يجعل من معرضي «يومكس وسيمتكس، منصة أعمال مثالية للشركات المتخصصة في هذه القطاعات لعرض أحدث منتجاتها التي تواكب متطلبات المحاكاة والتدريب على مستوى الدولة والعالم».

وقال حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: «تجسّد جهود مركز النقل المتكامل في تنظيم قطاع الأنظمة غير المأهولة والتنقل الذكي توجّه إمارة أبوظبي نحو تحقيق تطور منظّم ومستدام في هذا المجال، من خلال تطوير أطر تشريعية وتنظيمية تواكب الابتكار وتضمن أعلى معايير السلامة».